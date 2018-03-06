嘉南春耕水情稍緊 「乾」等梅雨

2018-03-06 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ／嘉義市報導



台南市去年入冬至今降雨量偏低，是近十年同期最差水情；圖為2012年4月曾水文水庫水位下降。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台南市去年入冬至今降雨量偏低，曾文、烏山頭水庫蓄水率百分之卅二點六，是近十年同期最差水情。嘉南地區春耕供水已受影響，往年供水十天再停供三、四天，今年改成「供八停八」，未來水庫必須有梅雨進帳才能恢復供水灌溉。

中央氣象局統計資料顯示，台南市去年十月到今年二月降雨量為九十四點五毫米，比去年同期下降二成一，未達前年四成。

曾文和烏山頭水庫平均蓄水量二億五九三三萬立方公尺，今年蓄水量僅一億七三三五萬立方公尺，出現「水情稍緊」綠燈。

嘉南地區春耕計畫用水量為三億立方公尺，灌溉面積超過六萬公頃，因為降雨量降低，嘉南農田水利會去年底就示警水情拉緊報。未來再不下雨，水庫沒有進帳，嘉南灌區一期稻作及春季雜作就可能用光兩座水庫的蓄水。

嘉南農田水利會公關室主任王志誠說，今年春耕因應水情不佳，上周起改成供八停八，預計可節省一億立方公尺用水。水利會將與水利署密切連繫，視水情實施其他節水方案，如果情況持續惡化，停止供水時間將拉長。

嘉南農田水利會嘉義工作站長蘇詣昌表示，嘉義市區的農田水源來自於八掌溪和回歸用水，不受曾水、烏山頭水庫水情吃緊影響，供水正常。

嘉義地區農民則說，原本抽地下水灌溉的農民會繼續抽，不用擔心水情；至於靠水利會供水灌溉的農民，如果發現停供時間拉長趕不上耕作，也可能改抽地下水應急。