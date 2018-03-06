新北銀髮族 老花眼鏡免費配

2018-03-06 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



新北市讓六十五歲以上長輩都能免費驗光、配戴新老花眼鏡。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

新北市府今年度運用無名氏捐贈的兩千萬元善款，創立「新北敬老眼鏡行」，只要設籍新北市年滿六十五歲以上的長輩，且去年未接受配鏡服務者，統統都可申請免費驗光、配老花眼鏡，市長朱立倫說「申請沒有上限」。

朱立倫指出，今年服務重點是讓長者眼睛在專業的檢查與驗光後，才給予長者適當的老花眼鏡。即日起長者只要憑健保卡、身分證，到貼有新北敬老眼鏡行標章的店家，就能驗光獲得眼鏡，沒有名額限制。

朱立倫說，二○一七年新北市推出關懷爸媽視角計畫，幫助長者視力健康檢查、矯正視力，同時結合眼科醫師、視力篩檢巡迴車，在廿九區舉辦視力檢查活動，共一萬六千人配鏡完成；但尚有許多人未配鏡，因此結合無名氏善款擴大辦理。

新北市府社會局長張錦麗說，去年執行關懷爸媽視角計畫，發現有長輩長達十年未定期檢查眼睛，部分長者經檢查才發現有白內障、視網膜病變問題，希望子女協助家中長輩盡速篩檢，減少因視力造成跌倒摔傷。

新北衛生局長林奇宏說，今年除持續與新北市鐘表眼鏡商業同業公會合作外，更加入仁愛、寶島眼鏡等公司。即日起長輩持證件，到雙北、桃園、基隆、宜蘭五縣市合作的眼鏡行，就可免費配戴老花眼鏡。

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