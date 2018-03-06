30公分腸鏡卡入疝氣囊拔不出 醫：前所未見

2018-03-06 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名70歲老翁接受生平首次大腸鏡檢，大腸鏡進入腸道近50公分後突然「卡」住，醫師推不動也拉不出，只好「連人帶鏡」送往小港醫院急診。醫院從X光發現老翁有疝氣未治療，才導致近30公分的大腸鏡管跟著腸道擠入陰囊，經緊急疝氣修補手術才終於「解套」。

為該名老翁進行手術的高雄市立小港醫院外科主任莊捷翰說，老翁被送抵醫院急診時，大腸鏡還插在腸道內，左側陰囊腫大、表情痛苦，確認為疝氣後立即手術，切開左腹壁時，擠成一團的腸道「蹦」出，部分腸壁已瘀血腫脹，他將整個疝氣囊翻出「梳整」，才終於把大腸鏡拉出。

莊捷翰笑著表示，大腸鏡隨著腸道卡入疝氣囊內，在他行醫生涯中前所未見，在台灣也可能是首例！

莊捷翰說，醫師在為患者做大腸鏡檢前，除了詢問是否有服用抗凝血劑、有無慢性腸炎，也會確認有無開過下腹部手術或疝氣，以避免腸道沾黏影響檢查過程。該名老翁雖告知醫師年輕時有做過右側疝氣手術，卻忘了說明還有左側疝氣未治療，沒想到竟發生大腸鏡卡入意外。

莊捷翰說，所幸該名老翁在半小時內就轉院緊急處理，若拖延至數小時，腸道可能因長時間壓迫，造成穿孔出血或壞死。他提醒，疝氣好發於中老年男性，不少患者因症狀輕微不打算治療，但疝氣就像「襪子上的破洞」，置之不理就會愈來愈大，建議最好盡早處理；目前傳統疝氣修補手術和內視鏡手術都相當進步，術後復發率僅百分之一。

高雄市立小港醫院外科主任莊捷翰表示，從Ｘ光上可看到大腸鏡沿著腸道進入老翁體內後，就彎曲卡在發生疝氣的陰囊內動彈不得，若長時間未處理可能發生腸道穿孔、甚至壞死。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

從Ｘ光上可看到大腸鏡沿著腸道進入老翁體內後，就彎曲卡在發生疝氣的陰囊內動彈不得，若長時間未處理可能發生腸道穿孔、甚至壞死。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook