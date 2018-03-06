大樂透一注獨得 一億彩金基隆開出

2018-03-06 22:50 中央社 台北6日電



大樂透第107023期今天開獎。中獎號碼為13、09、42、11、17、38，特別號29；派彩結果，頭獎1注中獎，獨得獎金新台幣1億元。

開出大樂透頭獎的彩券行，為位於基隆市暖暖區過港路156號的億丁發彩券行。

貳獎1注中獎，得獎金362萬9596元；參獎有37注中獎，各得獎金5萬139元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。