小便發出「噗」屁聲 當心大腸癌

2018-03-06 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



台中慈濟醫院泌尿科醫師陳至正說明電腦斷層，筆尖處為瘻管。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

菸酒不禁的45歲林姓男子因頻尿、血尿，小便時還會「噗」發出放屁聲，原以為泌尿道感染，治療1個月後甚至出現血便，並尿出糞便，經到台中慈濟醫院檢查才發現罹患大腸癌二期，因腫瘤侵蝕膀胱，小便時才發出屁聲及尿出糞便，手術切除乙狀結腸及部分膀胱，術後服用藥物並追蹤病情。

林男去年9月因解尿疼痛、頻尿與血尿就醫，起初被醫師當成泌尿道感染治療，但服藥1個月未改善，症狀惡化為血便及尿出糞便，趕緊轉至台中慈濟醫院泌尿科求診。

台中慈濟醫院泌尿科醫師陳至正表示，小便發出屁聲，甚至夾帶糞便，顯示腸胃道與泌尿道相通，經進一步檢查發現林男乙狀結腸腫瘤達5公分，因侵犯到膀胱造成瘻管才引發泌尿道感染，經與大腸直腸科醫師方佳偉合作，切除林男乙狀結腸及部分膀胱。

方佳偉表示，年紀大的人大腸壁比較薄或大腸腫瘤吃穿大腸腸壁，直接貫穿膀胱壁，形成瘻管，造成糞便等跑到膀胱，致出現小便發出屁聲及尿出糞便。民眾若出現反覆泌尿道感染，即要高度懷疑有瘻管相通。

方佳偉說，大腸癌除先天基因遺傳，後天吸菸、喝酒、熬夜、生活作息不正常等也易罹患。

林男從事勞力工作，每天吸1包半的菸、喝1瓶米酒，一周有2天吃炸雞塊，晚上9點、10點吃完消夜，10點半就睡覺，飲食及生活習慣不佳。

林先生說，以後不再碰菸酒、生活作息正常且清淡飲食，並定時回診追蹤。