健康你我他／便當撒堅果 有助抗氧化

2018-03-06 23:56 聯合報 文／林錦鳳（台南市）



圖／林錦鳳（台南市） 分享 facebook

飲食攸關身體的健康，且各種食物所含的營養素種類及份量都完全不同，必需廣泛攝取，才能滿足身體消耗的能量，維持健康。

由於職場離家較遠，每天必須在公司用餐。我總是把隔天午餐，在前一天晚上先裝在便當盒裡，翌日拿到公司蒸。且針對食物六大類不同營養素，分散在三餐中攝取。

我的飯盒裡最下層先鋪上一層五穀飯，它屬於五穀根莖類，提供我們醣類、維生素B群及豐富纖維素，是熱量主要來源。

上層有炒蛋、豆莢、一小片蒸鱈魚、辣豆瓣醬豆腐、宮保雞丁，這類蛋豆魚肉類食物提供了豐富蛋白質，可建構我們身體組織，維持正常代謝，增強免疫力。

再來有幾塊南瓜及些許炒小白菜。它屬蔬菜類，提供維生素、礦物質及膳食纖維，可預防便秘。

還有幾粒鮮紅欲滴的小番茄及柑橘，它提供維生素、礦物質及部分醣類，可維持細胞健康、代謝正常，增強抵抗力。

最後在上層灑上一小把杏仁、南瓜子、葡萄乾、青仁黑豆、腰果等綜合堅果。它們所含植物纖維有助於消化和預防便秘，且其中維生素B群和礦物質更是豐富，有助身體抗氧化功能，幫助體內各種營養代謝，保護細胞。

一日三餐中，中餐承上接下，扮演重要角色，所以在中餐飯盒上，我往往投入較多的設計與規畫！