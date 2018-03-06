C肝健保新藥 今年1萬6440人受惠

2018-03-06 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北報導



台南市立安南醫院消化內科醫師黃志傑指出，C肝一直是台灣肝病治療努力的目標，新一代抗病毒藥物的出現，為病友一大福音。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛福部去年將C型肝炎全口服新藥納入給付，去年共9538名第一型病毒患者受惠，今年擴大治療範圍，針對第二型病毒的新藥也納入給付，名額提高至1萬6440人，且預留提供原鄉地區670個名額，以便強化原鄉C肝治療。

最近統計顯示，截至3月6日，今年已有6575名C肝患者接受公費全口服新藥治療，在病毒基因型分布上，第一型、第二型分別為3208人、3101人。

健保署長李伯璋表示，107年治療C型肝炎，包括全口服新藥及傳統干擾素療法，專款預算提高至49.36億元，高於106年的31.01億元。預算大幅提高，在保留干擾素療法費用後，今年提供新藥治療的名額增加至1萬6440人，遠高於106年9929人。

李伯璋說，C肝全口服新藥價格昂貴，預算有限，因此目前優先給付於第三級肝纖維化以上患者，未來將視使用情形，逐步放寬給付條件。今年2月份藥物共擬會議已通過，下一步規畫基因型1、4、5、6型者給付條件放寬至第二級肝纖維化患者。

林口長庚副院長簡榮男預估，依照目前治療人數，肝纖維化較輕的第二級C肝患者，最快應該可以在今年5月就能使用全口服新藥。這批患者人數約四萬人，必須好幾年才能全數完成治療。

李伯璋表示，去年資料顯示，僅4%病患未完成全部療程，在完成療程的患者中，治癒率達99%，遠高於傳統干擾素合併雷巴威林治癒率74%，在療程結束後隔12周，證實檢測不到病毒。