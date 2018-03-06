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別怕！兒童心律不整 現代醫學已有解

2018-03-06 23:51聯合報 日前門診收治一位心律不整病童，在講解病情時，家長哭

心律不整、不穩定型心絞痛、心肌肥厚症、感冒引起心肌炎等心律難控制的病人，應避免攝...
心律不整、不穩定型心絞痛、心肌肥厚症、感冒引起心肌炎等心律難控制的病人，應避免攝取咖啡因。 圖／聯合報系資料照片
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日前門診收治一位心律不整病童，在講解病情時，家長哭得彷如孩子得了絕症，原來大家對兒童心律不整竟這麼陌生！

9歲的陳小弟活力充沛，正是愛跑跑跳跳的年紀，某天下午在學校時覺得心臟蹦蹦亂跳，放學後才跟媽媽說心臟好像跳得很奇怪。就診後發現陳小弟心跳高達160下，抽血排除心肌炎，再加做心電圖，發現陳小弟心跳180下沒有P波（心房收縮），應是心律不整症狀──上心室頻脈（PSVT）；所幸經過冷凍消融術治療後，現已治癒，可以運動不用吃藥，也不用煩惱發作。

一般來說，心律不整有不同的機轉，需透過電生理檢查才能確定，陳小弟的症狀是有風險性的心律不整──房室結迴旋頻脈（AVNRT）。房室結迴旋頻脈（AVNRT），通常涉及兩個解剖路徑：快速路徑和慢速路徑，這兩個路徑都在右心房。

慢的通路（通常是消融目標）位於房室結（正常導線）附近的下方；快速通路通常位於房室結的上方和後方。

此類病症通常出現在成人，女性比男性常見，所以陳小弟才9歲又是男生，算是較罕見病例。

通常心律不整初級治療是服藥，但藥物治療只能治標且不保證無風險，只有手術才能治本。依據2015年美國心臟科出版對上心室頻脈治療準則，已把消融術當做第一線治療，因為消融術提供明確的治癒效果，不需長期用藥。

而依據大型登記研究報告，房室結迴旋頻脈（AVNRT）和房室迴旋頻脈（AVRT）消融成功率高，併發症少，但使用熱燒有2至4%造成永久房室傳導阻斷，可能出現嚴重併發症，例如完全阻斷傳導，反而需一輩子裝節律器；為降低併發症風險，近幾年來有冷凍消融術，運用冷凍原理可去除完全阻斷傳導疑慮。

陳小弟後來也採用冷凍消融術進行治療，果然在操作時碰到正常的傳導系統，出現短暫傳導障礙，但在10秒內停止操作，就跳回正常節律。陳小弟手術非常順利，也在隔天平安出院，現在不僅不用服藥，生活也回復正常。

建議家長，當孩童心臟不適時，可前往醫院就診，無需煩惱心律不整問題，因現已有藥物治療、熱燒、冷燒等方式可選擇，切莫讓孩子的心臟問題影響生活品質跟成長。

手術心臟病

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