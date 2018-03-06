健康主題館／不讓寶寶呼吸卡卡 仰睡比較好

2018-03-06 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／專題報導



衛福部國健署指出，趴睡或側睡恐造成寶寶呼吸道阻塞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

根據衛福部統計，2012至2016年有184名死於「嬰兒猝死症」，尤其常發生在2至4個月大的寶寶。不少家長希望寶寶頭型美，採取趴睡姿勢，但衛福部國健署指出，趴睡或側睡恐造成寶寶呼吸道阻塞，建議一歲以下盡量採取「仰睡」。

國健署婦幼健康組科長胡怡君表示，嬰兒猝死症是指一歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程與檢視臨床病史後仍無法找到死因。衛福部近5年死因統計中，嬰兒猝死症分別列為嬰兒十大死因第4、5或第6位。

馬偕醫院小兒部資深主治醫師彭純芝表示，由於沒有疾病因素，寶寶突然死亡，又查無原因，其死亡機轉不明。但在美國研究分析，發現嬰兒猝死症與趴睡、過軟的床舖、床邊太多枕頭和棉被、或與成人同睡一張床時因翻身、揮手或棉被不小心覆蓋住寶寶，阻礙寶寶呼吸的狀況有關。

因此，美國於1992年開始推廣，建議家長讓嬰兒仰睡，較能維持呼吸道暢通，嬰兒猝死症的發生率也就下降不少。

不過，台灣父母為顧及寶寶發育時能漂亮的頭型，擔心仰睡會壓扁後腦勺，變成扁頭型，常希望嬰兒能趴睡或側睡。彭純芝表示，寶寶出生4個月內因顱骨、頸部肌肉尚未發育成熟，睡姿確實會影響頭型，除非嬰兒睡覺採取趴睡時全程有照顧者在旁陪伴、觀察，不然仍建議採取仰睡。

胡怡君說，天氣較冷時，家長可能擔心嬰兒保暖，在寶寶床上堆疊鬆軟的保暖物品，如枕頭、毛毯等，但因為寶寶不像大孩童或成人，能將掩蓋口鼻的外物移除，建議以一件式或睡袋型嬰兒睡衣，減少蓋住臉部的機會。

國健署已參考美國兒科醫學會建議，徵詢國內專家及相關專業醫學會意見，於兒童健康手冊中放入「嬰兒猝死症預防有訣竅」及「新生兒照顧錦囊─安全睡眠環境」等資訊，讓家長、褓姆、祖父母等照顧者對寶寶的睡眠環境進行檢視。

▓寶寶安全睡眠守則

1.建議寶寶與父母或多胞胎兄弟姊妹「同室不

同床」。

2.使用毛巾被或毛毯保暖時，應裹至寶寶胸部

並將手臂露出，減少蓋住臉部的機會。

3.可穿著一件式或睡袋型嬰兒睡衣。

4.嬰兒床表面必須堅實平整，不可有鬆軟物件

，如枕頭、填充玩具等。

5.勿讓嬰兒睡在沙發、椅子、墊子或趴睡在父

母或照顧者身上。

6.避免環境過熱，勿穿著太多衣物與過度包裹

嬰兒，無空調設備時應注意通風。

7.勿讓任何人在嬰兒附近吸菸。

資料來源／衛福部國健署

製表／黃安琪