台大醫生遭爆兼營百萬粉專 林氏璧：已自請離職

在網路上擁有近百萬粉絲，堪稱國內日本旅遊部落客「第一把交椅」的林氏璧，日前被民眾爆料是台大公職醫生，卻私下經營商業旅遊粉絲團，經調查屬實後，教育部依《公務人員服務法》規定不得經營商業或投機事業，將其記過一次。對此，林氏璧在粉絲團貼文回應，除虛心接受處分，並說明其在判決出來前就已自請離職，同時也感謝爆料者，強調「若不是因為這個檢舉，可能還無法下決心放棄醫生身分」。

被許多網友暱稱為「o4b」的日本旅遊知名部落客林氏璧，十多年前從無名開始分享日本旅遊心得，因內容詳盡、圖片精彩，成為許多民眾訪日前必讀「聖經」，這幾年赴日廉航陸續開通，外加日圓貶值，帶動一波旅日風潮，更加速其發展，目前林氏璧經營的臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」擁有高達89萬粉絲，同名的不公開社團也有近50萬粉絲。

而針對教育部的公文懲處，台大醫院也證實，林氏璧就是該院的孔姓醫生，但去年底已經自請離職。林氏璧於其臉書部落格貼文表示，不會接受媒體採訪，但有一封給粉絲的公開信如下：

完整版：

旅遊部落客04b在現實生活中的身分是醫師。是的，這是事實。

十多年前我們在無名開始寫部落格的時候，我還在醫院學習研修。一開始只是和親朋好友分享心得，不曾預期此後幾年可以引起網友的共鳴，然後在部落格邊欄掛的廣告好像可以多喝幾杯咖啡了。之後部落格可以這樣受到大家的迴響真的不是當初的我們能想到的。

雖然無心插柳柳成蔭，長期耕耘下來，我們對分享旅遊的熱情愈來愈炙熱，和網友們的聯結愈來愈緊密，這已經是我們生活中非常重要的部分。而現在醫療環境的崩壞相信大家也有所聽聞，身在其中的一員難免也會有沮喪無力感，而我只是小角色無力改變整個環境。

相反的，各位應該也看到04b能做到的事情越來越多，因此我近幾年就開始思考兩者的平衡點，每個人都只有二十四小時，在時間精力有限的狀況下，愈想把兩樣工作都做好，反而愈無法面面兼顧。

醫師工作需要耗費大量精神腦力，部落格的工作又佔據了我大部分休息的時間，長期下來，我知道我的身體變差，休息時間越來越少，陪家人的時間一直在壓縮，我不希望這樣下去。

我很感謝在我學習工作時師長友人對我的栽培跟幫助，這些生命中的貴人我感激在心，我也曾對醫學有非常大的熱情，投注了全部的精力，我相信曾付出的都不會白費，但該是取捨決定的時候，因此年初就向主管請辭，而各位現在看到的這個事件更是提醒我不要造成工作單位的困擾，該是離開的時候了。

我希望在人生中的下半場能夠做我想做最有熱情投注在上面的事情，能有家人朋友的支持陪伴，我相信自己不會孤獨。

當然，還有你們。

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這件事情滿八卦的，所以我有預期到這一天會來到。不過我最後想說聲感謝。

感謝那些攻擊我的人。如果不是你們，我不會走到今天的規模。

如果不是這件檢舉，我可能還無法下定最後決心要放棄醫師的身分。

能走到今天，都是毒友對我的信任。從今天開始我不需要向各位隱瞞我曾經是醫師的這件事，我個人也覺得鬆了一口氣。

我能和各位保證的事，雖然我現在變成無業遊民了，但我寫部落格的初衷不會改變。和我十年前在pixnet打下第一篇文章時的初衷都一樣。

我就是一個愛分享的人，有話直說，不會為了五斗米折腰而說假話。

我會繼續為大家爭取最好的福利，發掘更多日本有趣的東西和大家分享。各位可以放心，這樣的04b一直都在。