親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

這些Line好康 竟都是假的！

學會斷捨離！專家：用6種方法讓衣櫃更清爽

2018-03-06 15:22聯合新聞網 文／遠見提供

圖擷自lisa miller
圖擷自lisa miller
分享
試著回想，你有多久沒有整理你的衣櫥？是否深埋在衣櫃底部，有著你當年心繫牽絆，如今卻根本忘了它存在的衣物？事實上，衣服是許多人在家中最佔空間的壓迫──捨不得丟的、覺得可能還會再穿的、有紀念意義的、也許減肥後能穿的……這種種的假設性思考，只會讓你的衣櫃甚至床舖永遠沒有乾淨的一天。

5、6年前，台灣興起從歐美吹過來的快時尚風潮，它顛覆了傳統服飾業的習慣、重新定義流行的風潮時尚，特別是在平價、俐落、美觀的吸引力上，快時尚服飾成了人們心中新寵兒。

由於每一週就換一季，消費者對推陳出新、琳琅滿目的商品有著難以抗拒的誘惑，於是一直買、一直買，也沒想過自己是否真的合適，而最終，常常許多人會在偶然間驚嘆自己「原來我買過這件衣服！」但事實上根本連標籤都沒撕掉。

專家就提點6種不同的汰舊換新辦法：如果你的衣服有符合這些要件，那麼就該毫不猶豫的丟掉它吧！

1、期望保持「感性」的衣服

大學時校隊的運動服、曾經參與活動的紀念衫、路跑時大會頒布的衣服等，你可能覺得這些衣服別具紀念意義，因此就算它早已不合身、泛黃又起毛球，你還是不會想要丟它，只因為能勾勒起你的回憶。

專家建議，與其保留這種根本不可能再穿的衣服，不如替它拍張照片，尊重它對你的價值，這也是另一種形式的懷念；如果你真的想要保留它，可以取一個代表性的來裱框、蒐藏等，但真正的回憶其實都藏在心中。

2、日子過久、根本不會再穿的衣服

圖擷自homebliss
圖擷自homebliss
分享

衣服一定都有所謂的「保存期限」，而一件衣服若你能穿著它伴隨五個春夏，那真的已經是該它鞠躬盡瘁的時刻。專家說，擺脫舊事物是面對新生活一個很大的幫助，在心境上會煥然一新，也能夠有更截然不同的想像。

此外，有些人會保留以前較瘦時期的衣服，想像自己可能有一天可以瘦下來再穿，結果一擺就是好幾年不動，這樣的衣服會非常佔位置。

3、華麗和專業的服裝，也許一年穿不到一次

女孩們衣櫃中總是有幾件當初特別為了好友結婚下重本購買的洋裝、男性也可能有件西裝，都是為了預備在關鍵重要的場合，展現心意的表現。但這種衣服不好穿、不耐穿、難以保存又清理不易等，幾乎很難讓人想再穿一次。

專家說，無論你再也不穿這件衣服的原因是什麼，它的結果都是霸佔你可以運用的更多空間，試著轉賣給其他朋友、讓給親戚穿，下回再遇到類似的活動時，可以用租的代替購買新衣。

4、衣服已經明顯髒汙破損

圖擷自homebliss
圖擷自homebliss
分享

茶垢、油漬、發霉、泛黃、起毛球、退色、鬆垮、異味……只要符合這些條件的其中三項，真的也代表它準備鞠躬盡瘁的時刻，這樣的衣服不僅穿出去毫無品味可言，就連在家中當睡衣穿也稍嫌詭異。因為邋遢又寒酸的感覺不大得體，這些衣服你可拿來當抹布，進而在大掃除後丟棄。

5、你曾經愛過但確實退流行的衣物

對於許多女人來說，永遠走在流行前端絕對是她們訴求的目標，也許是那個時候特別流行的款式、花色，但如今穿出來就特別顯得落伍，縱使你曾經很愛這些時尚衣服，也該是時候將其丟棄，因為你一定沒有勇氣穿。

6、對環境友善，不要買太多衣服

圖擷自QUARTZ
圖擷自QUARTZ
分享

無論出於何種原因，任何你不穿的衣服都代表浪費了衣櫃空間，專家建議，你應該每三個月就檢查一次衣櫃、然後每半年來一個大換季，真的會發現許許多多你根本用不到的衣服，特別是層層疊起的衣物，很多都會在塵封間被遺忘。

快時尚真正的意思並不是「時尚」，根本就意味著快「取代」；它不是因為「需要」而購買，反而是因為「誘惑」而掏錢。即使你丟到舊衣回收箱，服裝也會散落在垃圾場中，而不是送到有需要的人身上，因為它太不實用了。

在美國，只有10％的捐贈衣服可以轉售，其餘的通通會掩埋──根據美國環保署統計，約有13億噸的衣服在垃圾掩埋場，十年都不會分解，這些衣物所產生的有毒化學染料，便會汙染當地的土壤和地下水。專家建議，投資更少的資金在治裝上，除能省錢外，也是對環境最大的友善態度。

（作者／魯皓平 本文出自2018.3.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

台大醫生遭爆兼營百萬粉專 林氏璧：已自請離職

2018-03-06 15:19

經營商業部落格遭記過 台大醫林氏璧發出公開聲明

2018-03-06 14:27

22歲男罹膀胱癌 最新手術可性交但空炮彈

2018-03-06 16:20

這些Line好康 竟都是假的！

2018-03-06 16:32

蔬果價跌 正是時候好好吃！營養師提醒花椰菜勿久燙

2018-03-06 16:55

名人代言不實廣告 需連帶受罰

2018-03-06 16:14

守護恆春半島居民健康 恆基咬牙開全天急診

2018-03-06 16:14

遊花蓮3人同行有補助 政策限制多遭批沒誠意

2018-03-06 16:12

台灣光子源建功 助學者找到「肝癌衍生生長因子」

2018-03-06 15:59

史上藝術家排名16 看趙無極的紅白三段婚姻情

2018-03-06 15:49

春遊團日、韓夯 日本一位難求 釜山濟州2萬有找

2018-03-06 15:06

「林氏璧」竟是台大醫師 4年請假35次 公懲會記過

2018-03-06 14:50

學術界浮濫運用健保資料庫？ 專家籲應嚴格把關

2018-03-06 14:45

全台最貴的網咖在這！ 想調健保資料恐需數十萬元

2018-03-06 14:36

抽檢飲水用水龍頭 4成標示不全

2018-03-06 14:15

腸病毒疫情升溫 女嬰感染進加護病房

2018-03-06 14:12

腿部腫脹劇痛 靜脈曲張嚴重恐致命

2018-03-06 14:12

天氣轉熱腸病毒蠢動 家長留意跨縣市傳播

2018-03-06 14:06

醫生電燒患者治性病吸到煙 喉嚨竟感染「菜花」

2018-03-06 13:47

養生女教授早睡早起做運動 43歲竟罹肺癌

2018-03-06 13:19

滾軸雲異象宛如電影特效 民眾稱奇

2018-03-06 13:13

她29歲中風半癱 「單手廚房」讓她重生

2018-03-06 13:11

高雄輕軌與小貨車擦撞 列車延誤30分鐘

2018-03-06 13:09

擴大C肝口服新藥治療 今年1萬6440人受惠

2018-03-06 12:13

行動餐車全台走透透 教偏鄉童吃在地食材

2018-03-06 12:11

女性少穿高跟鞋 小心靜脈曲張上身

2018-03-06 12:04

少女張不開嘴…原來是顳顎關節出了狀況！

2018-03-06 12:03

冬天日照短氣溫低 女比男更容易憂鬱

2018-03-06 12:02

臉痠痛、難張嘴 你知道要掛牙科嗎？

2018-03-06 12:00

一人罹腸癌嚇得全家慌 醫師：多數無家族病史

2018-03-06 11:58

屏東水上摩托車賽4月登場 移師大鵬灣域內飆浪競技

2018-03-06 11:40

日韓賞櫻！ 台灣虎航促銷 釜山來回3500元有找

2018-03-06 11:38

台彩三款新刮刮樂 今日上市

2018-03-06 11:35

龍發堂眾要順利回歸社區 民團籲政府正視精障家庭困境

2018-03-06 10:34

日本預測台北周六低溫下探5度 與台氣象局數字差距大

2018-03-06 10:29

30隻比人還高的Lucas大軍壓境 一路旅行全台灣

2018-03-06 10:07

談到生育率 警察就是強！ 這2個數字超猛…

2018-03-06 10:00

永遠的「上り」 京都的傲慢與偏見

2018-03-06 09:09

南京！南京！無可自拔地愛上南京

2018-03-06 08:59
看更多

熱門文章

經營商業部落格遭記過 台大醫林氏璧發出公開聲明

2018-03-06 14:27

養生女教授早睡早起做運動 43歲竟罹肺癌

2018-03-06 13:19

大陸冷氣團來襲 周末最冷下探8度

2018-03-05 19:45

日本預測台北周六低溫下探5度 與台氣象局數字差距大

2018-03-06 10:29

談到生育率 警察就是強！ 這2個數字超猛…

2018-03-06 10:00

「大陸薪資福利讓人心動」 科技人掙扎後選擇出走台灣

2018-03-06 12:44

2018米其林必比登推薦 夜市街頭美食有10間入選

2018-03-06 13:48

「林氏璧」竟是台大醫師 4年請假35次 公懲會記過

2018-03-06 14:50

周四氣溫溜滑梯 周末下探8度

2018-03-06 04:59

台大醫生遭爆兼營百萬粉專 林氏璧：已自請離職

2018-03-06 15:19

老公做出這3件事 就是逼你太太去爬牆！

2018-03-06 15:00

家人關係／手足情緣

2018-03-06 06:00

3355花蓮自由行 每人最高補助500元住宿

2018-03-05 21:40

長照課題／照顧老病的父母

2018-03-06 06:00

今日星座運勢／處女 合作機率高 貴人運與財運升

2018-03-06 00:00

她29歲中風半癱 「單手廚房」讓她重生

2018-03-06 13:11

這些Line好康 竟都是假的！

2018-03-06 16:32

生活點滴／家有幼稚園新鮮人

2018-03-06 06:00

楊丞琳化身性感特務 飛巴黎看LV大秀

2018-03-05 17:20

全台最貴的網咖在這！ 想調健保資料恐需數十萬元

2018-03-06 14:36

台灣人均的30倍！ 台港中央食安預算差很大

2018-03-06 08:00

小改款大升級 台灣車市「起步」猛

2018-03-05 22:11

阿嬤敲棺讓人鼻酸 避免悲劇重演要三把關

2018-03-05 20:54

誰比他浪漫？ 設計師老公用衣服向龐克教母告白

2018-03-05 17:32

6歲男童感冒後哭喊腳痛跛行 髖關節竟遭細菌感染

2018-03-05 19:08

花蓮強震 規模上修至六點二六

2018-03-06 00:38

個人賣家照過來！全家推免簽約店到店取貨付款金流服務

2018-03-05 17:17

彩繪Lucas大軍壓境 首站前進台中UNO市集

2018-03-05 17:17

學會斷捨離！專家：用6種方法讓衣櫃更清爽

2018-03-06 15:22

食品誇大療效害死癌婦？食藥署：別聽信「神奇食物」

2018-03-05 17:43

濃霧打亂航班 金門機場今取消20航班

2018-03-05 21:42

新光三越南西二館出清3折起 六大攻略這樣買最划算

2018-03-06 14:04

醫生電燒患者治性病吸到煙 喉嚨竟感染「菜花」

2018-03-06 13:47

花蓮強震調查 經部地調所：米崙斷層非地震主因

2018-03-05 18:14

加州超人氣排隊飲品「旦伴奶」 台北首店即將開幕

2018-03-06 10:59

健康你我他 ／照顧老小情人 少量多樣營養足

2018-03-06 00:16

華航直飛加州安大略3月25日開航 看影片就抽來回機票

2018-03-05 16:34

日韓賞櫻！ 台灣虎航促銷 釜山來回3500元有找

2018-03-06 11:38

日作家「新井一二三」學中文當密碼 直寫母親陰影

2018-03-05 22:21

就業的春燕回來了嗎？ 民眾最在意低薪環境

2018-03-05 22:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top