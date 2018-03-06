學會斷捨離！專家：用6種方法讓衣櫃更清爽

2018-03-06 15:22 聯合新聞網 文／遠見提供



圖擷自 lisa miller 分享 facebook 試著回想，你有多久沒有整理你的衣櫥？是否深埋在衣櫃底部，有著你當年心繫牽絆，如今卻根本忘了它存在的衣物？事實上，衣服是許多人在家中最佔空間的壓迫──捨不得丟的、覺得可能還會再穿的、有紀念意義的、也許減肥後能穿的……這種種的假設性思考，只會讓你的衣櫃甚至床舖永遠沒有乾淨的一天。

5、6年前，台灣興起從歐美吹過來的快時尚風潮，它顛覆了傳統服飾業的習慣、重新定義流行的風潮時尚，特別是在平價、俐落、美觀的吸引力上，快時尚服飾成了人們心中新寵兒。

由於每一週就換一季，消費者對推陳出新、琳琅滿目的商品有著難以抗拒的誘惑，於是一直買、一直買，也沒想過自己是否真的合適，而最終，常常許多人會在偶然間驚嘆自己「原來我買過這件衣服！」但事實上根本連標籤都沒撕掉。

專家就提點6種不同的汰舊換新辦法：如果你的衣服有符合這些要件，那麼就該毫不猶豫的丟掉它吧！

1、期望保持「感性」的衣服

大學時校隊的運動服、曾經參與活動的紀念衫、路跑時大會頒布的衣服等，你可能覺得這些衣服別具紀念意義，因此就算它早已不合身、泛黃又起毛球，你還是不會想要丟它，只因為能勾勒起你的回憶。

專家建議，與其保留這種根本不可能再穿的衣服，不如替它拍張照片，尊重它對你的價值，這也是另一種形式的懷念；如果你真的想要保留它，可以取一個代表性的來裱框、蒐藏等，但真正的回憶其實都藏在心中。

2、日子過久、根本不會再穿的衣服

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衣服一定都有所謂的「保存期限」，而一件衣服若你能穿著它伴隨五個春夏，那真的已經是該它鞠躬盡瘁的時刻。專家說，擺脫舊事物是面對新生活一個很大的幫助，在心境上會煥然一新，也能夠有更截然不同的想像。

此外，有些人會保留以前較瘦時期的衣服，想像自己可能有一天可以瘦下來再穿，結果一擺就是好幾年不動，這樣的衣服會非常佔位置。

3、華麗和專業的服裝，也許一年穿不到一次

女孩們衣櫃中總是有幾件當初特別為了好友結婚下重本購買的洋裝、男性也可能有件西裝，都是為了預備在關鍵重要的場合，展現心意的表現。但這種衣服不好穿、不耐穿、難以保存又清理不易等，幾乎很難讓人想再穿一次。

專家說，無論你再也不穿這件衣服的原因是什麼，它的結果都是霸佔你可以運用的更多空間，試著轉賣給其他朋友、讓給親戚穿，下回再遇到類似的活動時，可以用租的代替購買新衣。

4、衣服已經明顯髒汙破損

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茶垢、油漬、發霉、泛黃、起毛球、退色、鬆垮、異味……只要符合這些條件的其中三項，真的也代表它準備鞠躬盡瘁的時刻，這樣的衣服不僅穿出去毫無品味可言，就連在家中當睡衣穿也稍嫌詭異。因為邋遢又寒酸的感覺不大得體，這些衣服你可拿來當抹布，進而在大掃除後丟棄。

5、你曾經愛過但確實退流行的衣物

對於許多女人來說，永遠走在流行前端絕對是她們訴求的目標，也許是那個時候特別流行的款式、花色，但如今穿出來就特別顯得落伍，縱使你曾經很愛這些時尚衣服，也該是時候將其丟棄，因為你一定沒有勇氣穿。

6、對環境友善，不要買太多衣服

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無論出於何種原因，任何你不穿的衣服都代表浪費了衣櫃空間，專家建議，你應該每三個月就檢查一次衣櫃、然後每半年來一個大換季，真的會發現許許多多你根本用不到的衣服，特別是層層疊起的衣物，很多都會在塵封間被遺忘。

快時尚真正的意思並不是「時尚」，根本就意味著快「取代」；它不是因為「需要」而購買，反而是因為「誘惑」而掏錢。即使你丟到舊衣回收箱，服裝也會散落在垃圾場中，而不是送到有需要的人身上，因為它太不實用了。

在美國，只有10％的捐贈衣服可以轉售，其餘的通通會掩埋──根據美國環保署統計，約有13億噸的衣服在垃圾掩埋場，十年都不會分解，這些衣物所產生的有毒化學染料，便會汙染當地的土壤和地下水。專家建議，投資更少的資金在治裝上，除能省錢外，也是對環境最大的友善態度。

（作者／魯皓平 本文出自2018.3.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）