出生3天染腸病毒致重症 疑似感冒症狀須當心

2018-03-06 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



疾管署疫情中心副主任郭宏偉（左）、副署長莊人祥（右）說明上周腸病毒疫情。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

腸病毒悄然蔓延，天氣尚未回溫，但衛福部疾管署公布，今年已出現3例腸病毒重症，近2周疫情略升。其中2名新生兒感染出現肝炎、心肌炎等嚴重併發症。提醒冬天腸病毒疫情雖平緩，但腸病毒克沙奇Ｂ型、伊科病毒較易侵犯新生兒，並未出現手足口病、疱疹性咽峽炎等典型症狀，如寶寶活力、食欲降低、發燒是警訊。

根據疾管署監測資料顯示，上周健保腸病毒門、急診就醫達3484人次，雖未達流行閾值，但仍高於2016及2017年同期就醫人次，近2週呈現上升趨勢。

疾管署防疫醫師蘇家彬指出，2名新生兒分別為居住於北部的男嬰、女嬰，男嬰在出生3天後發病、女嬰出生10天後發病，皆出現不同於腸病毒典型的手足口病、疱疹性咽峽炎等症狀，而是出現發燒、食欲不振、活力降低等，卻演變成心肌炎、腦膜炎、肝炎等嚴重併發症轉送加護病房，目前男嬰仍於加護病房治療，女嬰已出院。

蘇家彬表示，腸病毒有多種型別，腸病毒71型較容易引發重症、克沙奇A型會引發孩童出現手足口症、疱疹性咽峽炎，但根據統計顯示，新生兒特別容易感染克沙奇Ｂ型、伊科病毒致重症，且多以類似感冒的發燒、活力與食欲減低表現。

蘇家彬說，調查2名新生兒的感染源，推估可能是被無症狀的腸病毒家人感染，或可能是母體垂直感染。腸病毒一年四季其實皆有病例，但天氣炎熱時因氣溫較高、孩童接觸頻繁，也受到病毒特性影響，病例較多；冬天疫情則較平緩，但仍會出現病例。

疾管署副署長莊人祥指出，準媽媽應留意自身健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫師並與嬰幼兒採取適當隔離，探視新生兒時應避免直接觸摸嬰兒，配戴口罩與正確洗手，降低新生兒感染機會。