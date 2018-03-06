春遊團日、韓夯 日本一位難求 釜山濟州2萬有找

2018-03-06 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



櫻花季報到，日本機位一位難求。圖／Hotels.com提供 分享 facebook

品保協會公布4至6月旅行團參考價格，日、韓賞櫻團最夯。相較去年團費，美西小降、歐洲線價格反彈，其中，峇里島觀光仍未完全回溫、紐西蘭機票推優惠，團費降幅約1萬5千元，是撿便宜的旅遊好區。

品保協會委員蔡錦惠表示，日本向來是國人出國旅遊首選，3/23起進入日本第一旺季─櫻花季，機位吃緊、機票也調漲，早在年前就一位難求，但整體團費與去年同期相比較無太大漲跌幅。但值得注意的是，日本平價航空大量擴充新航點並增加包機數量，市場團體旅遊的團費有不小的落差，遊客選團時要特別留意。

韓國則因自由行趨勢增加，因此釜山、濟州成為團體旅遊的熱選，加上台虎直飛濟州增加機位，也讓招待團有更多選擇，釜山、濟州團費價格約1至2萬元，很容易入手。

長程線部分，美國因機票、房價、車價調漲，平均團費比上季漲1千至 1萬元，加拿大雖匯率貶值，但因近年大型會議展覽熱絡，帶動房價、車價高漲，平均漲幅最高達2萬元；但因匯率低檔，相較去年同期，美東與美西團費都調降2~4千元。同樣進入賞花旺季的歐洲，團費比上季略漲2至4千元，相較去年因票價及匯率走高，約有2至5千元的漲幅。

若想撿便宜，品保協會委員俞示芬建議，峇里島因火山影響，市場尚未回溫，目前仍有很多促銷。紐澳線則因航空公司提供優惠票價，加上匯率調整，澳洲降幅約3千元，紐西蘭反應匯率、加上航空公司提供9天專案優惠票價刺激買氣，降幅最高可達1萬5千元。