「林氏璧」竟是台大醫師 4年請假35次 公懲會記過

2018-03-06 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



知名部落客「林氏璧」經查發表日本旅遊經驗，網站除介紹旅遊資訊外，還接受廠商試吃邀約、試住邀約、工商服務、分潤、代購，遭人向廉政署檢舉林氏璧的真實身分是台大醫院醫師孔祥琪。公務員懲戒委員會認為孔違反公務員服務法「公務員不得經營商業」規定，判記過1次。

孔祥琪2013年7月1日起擔任台大公職醫師，但他卻經營林氏璧和美狐團三狐的小天地部落格、日本自助旅遊中毒者臉書，被認定違反公務員服務法第13條規定而移付懲戒。

公懲會調查「林氏璧是誰？」，確認就是台大醫院內科部主治醫師孔祥琪，而部落格寫道接受廠商試吃、試住邀約、工商服務、分潤、代購，文章多達百餘篇，甚至還提到「CJSCOPEZ-530喜傑獅客製化筆電，客製化上蓋自選配備，外接顯卡的Ultrabook林氏璧讀者專案優惠1330元…此次專案每成立一筆訂單我可以獲得分潤」。

林氏璧表示部落格是由他和妻子掛名共同作者，但主要作者是妻子，衍生的相關收入屬妻子公司，他未擔任公司任何職務或持有股份，寫部落格都是利用「下班或休息時間」。

台大醫院去年10月23日召開員工考績（核）委員會議，認為孔違反公務員服務法第13條第1項規定，考量他還要執行臨床工作，未予停職，但依法移付懲戒。

孔祥琪經公懲會合法通知，未提出答辯。

公懲會指出，「公務員不得經營商業或投機事業」是為了防杜公務員執行職務懈怠、利用職權營私舞弊，不因上班時間或下班時間而有不同。依網頁內容顯示，部落格不但提供大量的工商服務及分潤等訊息，還不斷更新，且建議廠商代表一次邀約夫妻倆出訪日本以撰寫網頁。

孔祥琪自2013年10月起至2017年8月止，請假赴日旅遊、辦事次數多達35次，公懲會認為「異常頻繁」，網站的架設明顯是要獲利，他在「陳述意見書」中辯稱「於公暇幫忙家人」、「妻子主導」、「收入屬妻子公司」等說法不足採信。

公懲會認為孔祥琪的行為讓民眾有公務員不專心自身業務、紀律鬆散不良觀感，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要。