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黃牛使出面目全非腳 醫師用漂漂拳讓他的鼻子更尖挺

2018-03-06 14:45聯合報 記者何烱榮╱即時報導

香港電視名人周星馳在「唐伯虎點秋香」裡，美麗的秋香被「面目全非腳」踢成醜八怪，周星馳使出「漂漂拳」，打得秋香恢復容顏，還變得更漂亮，彰化縣發生一件類似情節的意外！阮姓牧場員工被黃牛後腳踢得鼻子骨折位移，整形醫師還他更尖挺好看的鼻子。

「黃牛這一腳讓我痛了半個月，也因禍得福，換得尖挺的鼻子，變帥了。」33 歲阮姓男子說，上個月他要幫一頭黃牛秤重時，黃牛突然揚腳後踢，他閃避不及，被踢中右臉，造成顏面多處骨折、鼻子也被踢歪，呼吸都很困難，經醫師搶救後整形，以新面貌迎新年，希望狗年能轉運。

因車禍、摔倒造成鼻子受傷的意外很常見，被牛踢歪鼻子應是台灣第一例。在彰化縣一家從事肉品加工的牧場服務四年多的阮姓男子，平時負責動物運輸工作，1月29日到嘉義布袋港接回一頭被澎湖飼主淘汰、重達900公斤的老黃牛，運回牧場準備宰殺。

他說，帶回牧場後，把黃牛趕上體重器並綁好，當他走到牛後方準備看體重數字時，黃牛突然揚腳後踢，他嚇了一跳，但閃避不及，右臉被踢個正著，當場被踢飛倒地痛昏，同事趕緊送他到衛福部彰化醫院求診。「我從來沒碰過這種情形，可能是黃牛從澎湖搭船到布袋港後，出現暈船現象，情緒不穩。」

醫院先處理顏面多處骨折的問題，2月2日再作鼻子整形手術，阮男住院到2月12日出院回家過年，術後恢復良好。他笑說，黃牛這一腳讓他住院15天，害他的臉部多了3根釘子，幸好恢復很快，鼻子的功能完全復原，不再呼吸困難，也變得更挺更好看，一場意外變成整形，讓他變帥了。

整形外科醫師呂明川說，預估至少要一個半月才會完全癒合，這段期間阮姓男子的顏面應避免重壓，若感冒流鼻涕，也要小心擦拭，不能用力擤鼻涕。

呂明川說，阮男的顴骨、上頷骨、鼻骨多處移位受損，鼻骨更因遭重擊，導致鼻骨歪曲合併鼻軟骨受損、內鼻瓣塌陷及鼻道狹窄，引起單側鼻孔呼吸困難、無法吸氣、鼻塞等症狀。醫護團隊先進行顏面骨折復位固定、功能性鼻治療，再花3個多小時完成鼻子整形手術。

呂明川指出，鼻子在臉部正中央，有「五官之王」之稱，好看的鼻子自然能使臉部更好看，醫護團隊將阮姓傷者的鼻子軟骨縫合後，再將鼻樑墊高，增加立體感，不僅將鼻子骨折位移治療好，還變得挺拔。

彰化縣有家牧場的阮姓員工要幫黃牛秤重時，黃牛突然揚腳後踢，踢中他的右臉造成顏面受...
彰化縣有家牧場的阮姓員工要幫黃牛秤重時，黃牛突然揚腳後踢，踢中他的右臉造成顏面受傷， 鼻子更骨折位移。（示意圖，非傷人的黃牛）記者何烱榮／翻攝
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阮姓男子被黃牛後腳踢中右臉（左），造成顏面多處骨折，鼻子也骨折位移；彰化醫院團隊...
阮姓男子被黃牛後腳踢中右臉（左），造成顏面多處骨折，鼻子也骨折位移；彰化醫院團隊幫他整形復原（右），鼻子更尖挺。記者何烱榮／翻攝
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彰化醫院整形外科醫師呂明川說明阮姓傷患的鼻子受傷情形及整形手術過程。記者何烱榮／...
彰化醫院整形外科醫師呂明川說明阮姓傷患的鼻子受傷情形及整形手術過程。記者何烱榮／攝影
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整形手術骨折牧場
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