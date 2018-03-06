黃牛使出面目全非腳 醫師用漂漂拳讓他的鼻子更尖挺

2018-03-06 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



香港電視名人周星馳在「唐伯虎點秋香」裡，美麗的秋香被「面目全非腳」踢成醜八怪，周星馳使出「漂漂拳」，打得秋香恢復容顏，還變得更漂亮，彰化縣發生一件類似情節的意外！阮姓牧場員工被黃牛後腳踢得鼻子骨折位移，整形醫師還他更尖挺好看的鼻子。

「黃牛這一腳讓我痛了半個月，也因禍得福，換得尖挺的鼻子，變帥了。」33 歲阮姓男子說，上個月他要幫一頭黃牛秤重時，黃牛突然揚腳後踢，他閃避不及，被踢中右臉，造成顏面多處骨折、鼻子也被踢歪，呼吸都很困難，經醫師搶救後整形，以新面貌迎新年，希望狗年能轉運。

因車禍、摔倒造成鼻子受傷的意外很常見，被牛踢歪鼻子應是台灣第一例。在彰化縣一家從事肉品加工的牧場服務四年多的阮姓男子，平時負責動物運輸工作，1月29日到嘉義布袋港接回一頭被澎湖飼主淘汰、重達900公斤的老黃牛，運回牧場準備宰殺。

他說，帶回牧場後，把黃牛趕上體重器並綁好，當他走到牛後方準備看體重數字時，黃牛突然揚腳後踢，他嚇了一跳，但閃避不及，右臉被踢個正著，當場被踢飛倒地痛昏，同事趕緊送他到衛福部彰化醫院求診。「我從來沒碰過這種情形，可能是黃牛從澎湖搭船到布袋港後，出現暈船現象，情緒不穩。」

醫院先處理顏面多處骨折的問題，2月2日再作鼻子整形手術，阮男住院到2月12日出院回家過年，術後恢復良好。他笑說，黃牛這一腳讓他住院15天，害他的臉部多了3根釘子，幸好恢復很快，鼻子的功能完全復原，不再呼吸困難，也變得更挺更好看，一場意外變成整形，讓他變帥了。

整形外科醫師呂明川說，預估至少要一個半月才會完全癒合，這段期間阮姓男子的顏面應避免重壓，若感冒流鼻涕，也要小心擦拭，不能用力擤鼻涕。

呂明川說，阮男的顴骨、上頷骨、鼻骨多處移位受損，鼻骨更因遭重擊，導致鼻骨歪曲合併鼻軟骨受損、內鼻瓣塌陷及鼻道狹窄，引起單側鼻孔呼吸困難、無法吸氣、鼻塞等症狀。醫護團隊先進行顏面骨折復位固定、功能性鼻治療，再花3個多小時完成鼻子整形手術。