學術界浮濫運用健保資料庫？ 專家籲應嚴格把關

2018-03-06 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



台灣健保資料庫世界有名，所有重大醫學及公衛研究幾乎都取材於資料庫，但這也引來不少非議，就有國外學者批評，台灣健保疾病代碼不明確，影響研究結果及品質，國內學者建議，衛福部應該做好把關，不能讓健保寶庫蒙上陰影。

桃園長庚醫院皮膚科副主任張學倫指出，健保資料庫可說是研究者論文寫作的寶庫，但如果主題與臨床無關，甚至沒有因果關聯性，確實會引起外界質疑。舉例來說，如果有人透過健保資料庫來研究靜脈曲張與青春痘之間的關聯性，即使統計顯示，兩者有顯著關聯性，但從臨床上來看，這是一點價值都沒有。

在代碼分類方面，張學倫以濕疹為例，使用同一個代碼，但濕疹多樣性，許多臨床皮膚科醫師在鍵入代碼時，可能出錯，這就會影響後續研究結果。

此，衛福部統計室主任李品青指出，過去確實有少部分人擷取健保資料庫數據，發表沒有學術價值的論文，影響國外知名學術期刊對於台灣論文的看法，因此，衛福部在105年收回健保資料庫的使用權之後，聘請兩名專家嚴格審核申請文件，並不是每個申請案都會通過審核。

對於部分醫界人士浮濫使用健保資料庫，李品青直言，台灣學界自律仍不夠。104年之前，健保署委託國衛院制定並執行資料庫的使用規則，當時國衛院允許研究者複製光碟，但需在三年後銷毀，且不得私下傳閱，但少部分學界不遵守規定，以致引發許多問題。

為此，幾年前，八名人權團體分子為了不希望自己就醫資料被利用，而與衛福部打起行政訴訟，盡管敗訴，但目前仍申請釋憲。