全台最貴的網咖在這！ 想調健保資料恐需數十萬元

2018-03-06 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



這是全台最貴的「網咖」，健保署資訊整合研究中心一天八小時租金兩千，如果調閱健保資料，以欄位計算，想完成一項研究，恐須花上數十萬元。健保署/提供 分享 facebook 台灣最昂貴的「網咖」在哪裡？答案就在衛福部。台灣健保資料庫為醫界研究的寶庫，其中包括五六十億筆國人就醫資料，研究者如想讀取相關資料，必須支付資料處理費及設備使用費，後者八小時約一千五至兩千，資料處理費則昂貴許多，以欄位為單位，一筆兩百元，想要完成一篇學術論文，可能得花上數十萬元，甚至上百萬元。

據了解，目前想要使用健保資料庫，有兩大管道，一至健保署申請，不過，設備使用費較貴，一天八小時兩千元，且對象以健保署委託研究為主，平均一年約有三四十人次申請，其中只有一半是對外。

另一個單位為衛福部統計室的科學中心，近幾年來，平均每年約有一萬人次申請，統計室主任李品青表示，除了本部之外，為了讓醫師及研究學術單位方便使用，還在中研院、台大、北醫等九個單位設置分支據點。

李品青說，健保資料庫數量龐大，且涉及國人就醫隱私，因此，必須採取高規格的資安等級，嚴格的權限控管，遠端連線讀取資料時，必須多方認證，認人也認電腦。

在收費上，衛福部本部及外部九大據點，一天八小時的設備使用費為 1500元，半天四小時750元，光是每小時單價就比外面網咖還要貴，網咖平均一小時三十元，還提供飲料餐點。

此外，至網咖玩線上遊戲，電腦裡都已經灌好所有的遊戲軟體，不用額外付錢。換到健保署或是衛福部本部，使用健保資料庫，則是以欄位計費，一筆兩百元，至少兩千元起跳。

舉例來說，台灣發炎性腸道疾病學會想要了解台灣地區發炎性腸道疾病盛行率，分析1998年到2013年相關資料，光是讀取資料，就花30萬元，理事長翁昭旼說，費用真的不便宜。長庚醫院及長庚大學利用健保資料庫，長期追蹤2001至2013年台灣地區21萬位靜脈曲張患者，完成研究，也得花上50、60萬元。

部分醫界人士批評，使用健保資料庫是全台灣最貴的網咖，而這些資料還是第一線醫師一筆一筆鍵入電腦，結果醫師想做研究，還得付出昂貴的費用，實在說不過去。

對此，李品青解釋，醫師鍵入病人資料，主要目的是申請健保給付，本來就需書寫病歷資料，衛福部只是整理國人病歷作為目的外的運用，且有法律明文規定。