無痛性血尿 小心膀胱癌上身

2018-03-06 14:14 中央社 台南6日電



膀胱癌好發於中老年人，血尿是最早期的症狀，尤其是無故發生的無痛性血尿，更要注意，若病人延誤醫治，後來發現為膀胱癌，可能要切除膀胱，依賴人工尿袋，生活品質大受影響。

奇美醫學中心泌尿外科泌尿腫瘤科醫師劉建良今天指出，膀胱癌好發於中老年人，男性發生率比女性高，膀胱癌發生率和死亡率有逐年上升的趨勢。

奇美醫學中心癌症中心統計，奇美醫學中心膀胱癌新診斷人數，從民國99年88人增至民國104年130人。

劉建良表示，血尿是膀胱癌最早期的症狀，有些人血尿是泌尿道感染引起，合併解尿灼熱或疼痛；有些人血尿是結石引起，合併腹痛、腰痛、噁心、嘔吐等；但膀胱癌血尿多是無緣無故發生的無痛性血尿。

劉建良指出，膀胱癌的預後和診斷時間早晚有很重要的關連，早期膀胱癌若只局限在黏膜層，沒有侵犯膀胱肌肉層，只須施行經尿道膀胱腫瘤切除手術，再加上經尿道灌注抗癌藥物，追蹤檢查就行。

劉建良說，若膀胱癌在早期血尿時不去理會，任由病變增生，轉變為侵犯性的膀胱癌，就得切除膀胱。有些病人只是切除部分膀胱，膀胱容積變小，仍可自行由尿道排尿；有些病人整個膀胱切除，再做尿液改道手術，就得依靠人工尿袋，生活品質和性功能將大受影響。

奇美醫學中心癌症中心統計，奇美醫學中心膀胱癌第一期前的病人約占70%，預後通常很好，5年存活率93%；第二期及第三期病人約占21%，病人需接受膀胱根除手術輔助化學治療，或接受經尿道膀胱腫瘤切除手術合併化學放射療法。

奇美醫學中心已發展神經留存的膀胱癌根除手術合併人工膀胱重建，讓病人術後可以像正常人一樣地禁尿與排尿，不需在體表裝尿袋，也可保存病人性功能，恢復正常生活。