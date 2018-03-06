經營商業部落格遭記過 台大醫林氏璧發出公開聲明

2018-03-06 14:27 聯合新聞網 綜合報導



部落格林氏璧和美狐團三狐的小天地頁面。圖／截自 林氏璧和美狐團三狐的小天地 分享 facebook

知名日本自助旅遊網站林氏璧和美狐團三狐的小天地遭民眾向法務部檢舉，該部落客林氏璧為台大醫院孔姓醫師，依《公務員服務法》規定，公職人員不得經營商業或投資事業，而林氏璧由於經營部落格，有接受廠商試吃、試住邀約、工商服務、分潤、代購等商業行為，因此上月遭公務員懲戒委員會記過一次。

日本是台人最愛旅遊的國家之一，2017年台灣赴日旅客人數456.4萬人次創下歷史新高，林氏璧所經營的日本自助旅遊網站每日瀏覽人次達2萬以上，臉書粉絲團也有89萬按讚人數。日前有民眾檢舉，法務部查證後證實林氏璧為台大公職孔姓醫師，違反《公務員服務法》第13條第1項規定，「公務員不得經營商業或投機事業」，記過一次。

調查指出，高達86%台灣使用者喜歡去日本旅遊。 中新社資料照 分享 facebook

公懲會表示，孔姓醫師稱部落格雖由他與妻子共同掛名作者，但主要作者為妻子，他僅於「公務之暇」提供旅遊時所攝照片，衍生相關收入屬於其妻公司，寫部落格都是利用下班或休息時間為之。然而根據部落格舊文所述，部落格內文章有九成五是林氏璧本人主筆，並且建議廠商同時邀請夫妻兩位，林氏璧負責照相、其妻負責美食。

根據公懲會公文所示，孔姓醫師從2013年7月起在台大醫院擔任公職醫師，該年10月至去年8月，赴日旅遊、辦事及個人急事請假多達35次。台大醫院於去年10月召開員工考績（核）委員會議，審認孔違反《公務員服務法》第13條第1項、公務員不得經營商業規定，不過考量孔需執行臨床工作，為免影響病人醫療權益，不予停職，僅由教育部移付懲戒，之後孔沒有再提出答辯。

公懲會指出，孔姓醫師違反《公務員服務法》，是「非執行職務之違法行為」，其行為足以使民眾有公務員不專心自身業務、公務紀律鬆散等不良觀感，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要。再因事證明確，孔姓醫師持續經營中，不經言詞辯論，今年1月判決記過1次。而他已在判決出來前的2017年12月31日就自請離職。

林氏璧隨即在部落格內貼文回應「關於林氏璧被醫院記過一事 給毒友的一封公開信」，承認自身身份為台大醫師，並表示自己多年來身兼醫師與部落客的身份已身心俱疲，早已萌生辭意。他在文內感謝身邊貴人與網友的幫忙與指教，未來將繼續為需要的人撰寫旅遊資訊，希望人生下半場能投注在最有熱情的事情上。