花蓮地震防漏水 檢查水表看三角形指針

2018-03-06 14:13 中央社 台北6日電



花蓮地震後已恢復供水，有用戶可能因內線破裂導致漏水。台水拿出教學圖表，民眾可將家裡水龍頭等進水開關全部關閉，水表中三角形指針如果還在動，代表內線漏水，應儘速檢修。

2月6日晚間11時50分，花蓮發生芮氏規模6.0的地震，震央位於立霧溪口外海，深度10公里，花蓮各處遭受重創，統帥飯店等大樓倒塌，並造成17人死亡，多達285人受傷。

因地震造成多處用戶外線漏水、路面漏水，需修復的範圍及數量甚多，一度高達4萬戶無水可用。台水2月7日投入搶修工作，歷7天搶修，破管件數超過800處，全台支援水車49台、支援修漏廠商29組人力，動員超過500人24小時投入復水工作，至2月14日全數正常供水。

台水表示，近日抄表仍然發現有部分用戶內線漏水異常偏高，部分房屋像是倉庫或是空屋等並未修理，為了避免民眾因為不知道是否因為地震而導致內部管線發生漏水現象，呼籲民眾自行檢查內線用水是不是破損，避免增加用水及水費。

台水指出，檢查內線用水是否漏水，最簡單就是查看自家水表，如果沒有用水或是進水，水表中間三角形指針（紅色或黑色）不會轉動，但如果仍在轉動，代表用戶內部用水設備有漏水現象，應該儘速檢修，避免漏水又漏財。

台水第九區管理處副處長江貴龍表示，如果抄表人員發現用水量異常增加，可能會跟用戶確認是否有婚喪喜慶等活動等，導致用水增加；最好的檢查方法，就是民眾把水龍頭、內線進水開關都關閉，如果水表中的三角形指針還在動，「肯定有問題」。

台水表示，經花蓮縣政府認定的房屋毀損之建物，當期水費免計；而因地震而產生的漏水，導致水費增加，可減免水費，民眾可檢具修理照片及維修收據等佐證資料，至台水花蓮服務所辦理水費減免，不過實際減免狀況將依個案認定處理。