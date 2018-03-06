腸病毒疫情升溫 女嬰感染進加護病房

2018-03-06 14:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



近兩周腸病毒疫情略升，連續出現兩名新生兒染腸病毒克沙奇B型併發重症，其中一名女嬰出生12天就發喘、出現低體溫，住進新生兒加護病房，檢查發現血小板低下、肝發炎、疑似心肌炎的心臟功能受損，經確認感染克沙奇B型克沙奇B1型腸病毒，所幸及時接受治療，目前已康復出院。

近兩周腸病毒疫情略升，今年累計三例腸病毒併發重症病例，提醒兒童應勤洗手。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，新生兒感染腸病毒的傳染途徑可能為經胎盤傳染、生產時經產道感染或產後感染，不排除主要照顧者自身無症狀、不慎感染給嬰兒。提醒準媽咪留意自身衛生與健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫師並與嬰幼兒採取適當隔離；也呼籲民眾，盡量別帶幼小孩童探視新生兒或探視時直接觸摸嬰兒，以降低新生兒感染風險。

莊人祥表示，感染腸病毒後的常見症狀包括發燒、躁動不安、倦怠、食慾不振、斑疹等，也可能出現咽唊炎、支氣管炎、肺炎等呼吸道症狀，或嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，未及時治療可能引發心肌炎、肝炎、腦膜炎等重症。一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，宜盡速送醫。

疾管署統計，國內上周因腸病毒就診達3484人次，尚未達流行閾值，但高於去年與前年同期數值，近兩周疫情也呈上升趨勢。今年累計三例腸病毒併發重症病例，其中兩名新生兒感染克沙奇B1型、1名幼童感染克沙奇A4型。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，但最容易引起神經系統併發症的腸病毒71型，今年也出現六例，不容輕忽。