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抽檢飲水用水龍頭 4成標示不全

2018-03-06 14:15聯合晚報 記者葉卉軒╱台北報導

消基會與標檢局合作抽檢，發現約有四成飲水用水龍頭標示不全，消費者應慎選，避免喝下...
消基會與標檢局合作抽檢，發現約有四成飲水用水龍頭標示不全，消費者應慎選，避免喝下含鉛飲用水。 消基會／提供
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消基會與標檢局日前抽檢市售「飲水用水龍頭（LF）」，結果發現，於全台北、中、南部衛廚、衛浴材料商行等販售通路隨機購樣的市售10件飲水用水龍頭（LF），「品質項目」皆符合規定，但「商品檢驗標識」一件不符規定，「中文標示」三件不符規定，四成飲水用水龍頭標示不全，呼籲消費者慎選，避免喝下含鉛水。

消基會特別提醒，購買飲水用水龍頭時，請務必確認商品本體有標示「LF」（其意為Lead Free，無鉛），及包裝上有標示「飲水用」等字樣。

檢測結果共有「ALLTAS單冷直飲水龍頭（飲水用）」一件商品本體未貼附商品檢驗標示，及 「ANTIGUE飲水用水龍」 、「RECO廚房立式龍頭」、「允登飲水用水龍頭」三件商品的中文標示不符規定，且三件商品本體皆未標示熱水與冷水的區別。

標準檢驗局指出，「飲水用水龍頭（LF）」商品自106年1月1日起列屬應施檢驗範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入。關於此次抽檢「商品檢驗標識」及「中文標示」不符規定的商品，將依商品檢驗法第59條第1項規定，通知報驗義務人限期改正標示，屆期未改正者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

此外，消基會特別提醒，許多消費者認為，將生水倒入飲水機中，或用瓦斯爐煮沸後，沸騰的水就沒有含鉛的問題，但其實受到鉛汙染的水並不會因為沸騰而揮發掉；長期攝取鉛，可能導致心血管疾病、兒童智力下降、腎臟疾病及帕金森氏症等症狀，因此呼籲消費者在廚房內務必安裝有標示「LF」的飲水用水龍頭。

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