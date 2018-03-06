霧鎖金門連三天 航班大亂

2018-03-06 01:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



受到濃霧影響，昨天有近千人滯留金門尚義機場。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 連續三天金門濃霧籠罩，機場能見度低於起降標準，總計取消約40架次航班，昨天一天更取消了18架次飛機，連日多達逾千名旅客受到影響。

另為紓解清明假期台金航線空運壓力，金門縣政府昨表示，清明客船將在4月3日晚間11時由台中港啟航，預計翌日上午8時抵達金門料羅港。4月8日（星期日）下午2時由金門料羅港返航，預計當天晚間23時抵達台中港，3月7日起接受訂位。

縣府表示，清明連假如訂不到班機機位者，可以考慮包船，今年的專船有1航次，可載運400人次，以金門旅台鄉親優先，並視情況開放國人搭乘專船來金旅遊，有需求者都可向各地金門同鄉會登記窗口洽詢。

這兩天金門吹南風，每到下午就出現濃霧，連日兩天下午4點多，全縣大霧罩頂，尚義機場被迫關場，台、金間空中交通被迫中斷，單單3日就有10架次航班受影響，約400多人滯留機場；4日取消了12架次航班，有700多人的行程受到影響；昨天更取消了18架次班機，近千人受困機場。

金門航空站表示，昨日一整天就三次開、關場，上午第一班從台南起飛來金門的班機，直到上午10點24分開場，11點26分左右才抵達，當時機場內候機旅客看到班機降落，瞬間都開心的拍手鼓掌。

但到了下午1點25分，再度受到濃霧影響，機場再度關場，幸好半小時內重新開場，但到了傍晚5點35分又因為能見度僅僅200公尺，第三度被迫關場。不少人在機場焦急等待，還有不少人打算夜宿機場，希望今天可以順利候補登機。