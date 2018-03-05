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濃霧打亂航班 金門機場今取消20航班

2018-03-05 21:42聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

濃霧作祟，打亂金門航班，也讓近千名旅客的行程受影響。記者蔡家蓁／攝影
濃霧作祟，打亂金門航班，也讓近千名旅客的行程受影響。記者蔡家蓁／攝影
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這幾天金門的天氣受濃霧影響，機場能見度不佳，連續3天的下午4點過後，能見度都低於起降標準，總計取消約42架次的航班，今天的天候更差，共取消20架次的飛機，累計連日來有近2千名的旅客行程受到影響。

這兩天金門吹南風，幾乎大概在下午就出現濃霧，連日兩天約在下午4點多就大霧罩頂，尚義機場被迫關場，台、金間空中交通被迫中斷，在3日有10架次航班受影響，約400多人滯留機場；4日則取消12架次航班，有700多人的行程受到影響；今天則更誇張，共取消20架次班機，近千人受困機場。

金門航空站表示，今天的天氣不穩定，一整天下來共有3次開關場，今天上午一直到上午10點24分開場，第一班抵達金門的飛機，是從台南起飛，約11點26分才落地，當時在機場等候的旅客看到飛機降落的一剎那，都開心的拍手鼓掌。

但到了1點25分又再度關場，好在不到半小時又重新開場，但飛了沒幾班，到5點35分又因為能見度僅200公尺而關場，不少人在機場焦急等待，甚至有人打算直接睡在機場。

因鋒面來襲，在今天晚間7點多，金門吹起了強勁的北風，氣溫明顯下降，看著原本的濃霧都已散盡，總算讓旅客鬆了一口氣，希望明日可以順利候補返回台灣的班機。

受濃霧影響，金門尚義機場周遭的能見度不佳。記者蔡家蓁／攝影
受濃霧影響，金門尚義機場周遭的能見度不佳。記者蔡家蓁／攝影
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因為霧鎖金門，今天尚義機場共取消20架次航班，機場擠滿等候的旅客。記者蔡家蓁／攝...
因為霧鎖金門，今天尚義機場共取消20架次航班，機場擠滿等候的旅客。記者蔡家蓁／攝影
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