3355花蓮自由行 每人最高補助500元住宿

2018-03-05 21:40 中央社 台北5日電



太魯閣國家公園。圖／翻攝太魯閣國家公園臉書 分享 facebook

2月6日花蓮大地震重創當地觀光。觀光局今晚宣布鼓勵國人自由行專案「3355」，明天起至6月底，3人以上、19人以下同行，住花蓮旅宿3天2夜以上，每人最高享補助新台幣500元。

交通部觀光局說，2月6日的花蓮大地震，景點並未受影響，「3355」主要是以補助住宿方式，鼓勵國人三五好友以自由行到花蓮旅遊並在當地住宿。

根據觀光局公布的補助辦法，3月6日起到6月底，3人以上、19人以下同行，住宿觀光局網站公告的花蓮地區旅宿業3天2夜以上者，每人最高可享500元住宿補助。

不過，這項補助不適用參加公司行號、機關團體及旅行社安排的旅遊團體。

觀光局說，民眾可先至台灣旅宿網「3355旅宿活動」專區查詢參與活動旅宿名單，在實際入住後與業者核對身分證件及填寫補助申請表，確認符合資格即可現場折抵補助金額。

民眾如住宿在不同旅館或民宿，需由前一晚旅宿業者協助填寫申請表及開立發票或收據作為住宿證明，並於後一晚住宿地點憑該張申請表現場折抵補助費用，仍是最高每人500元，並以補助一次為限。

觀光局旅宿組課長李孟迪說，觀光局共編列了500萬元經費，如果申請完畢將提前公告停止活動，觀光局也將定期在台灣旅宿網活動專區公布補助申請情形。