阿嬤敲棺讓人鼻酸 避免悲劇重演要三把關

2018-03-05 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



食藥署提醒，食品不是藥品，不具治療、減輕或預防疾病的效果，勿信偏方而延誤就醫時機。 圖／ingimage 分享 facebook

41歲何姓女子罹癌病逝，弟弟在臉書貼出80歲阿嬤拿拐杖敲棺木畫面，令人鼻酸。弟弟強調，姊姊聽信建議改吃保健食品後影響治療。根據統計，高達八成二的癌友曾吃過保健食品，癌症越晚期吃越多，高達百分7%病友吃超過十項保健食品，甚至有人完全中斷治療。

癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院臨床試驗中心主任王正旭表示，臨床在治療外或秉棄正規治療改吃保健食品的癌友非常多，可能是出於個人意願、家屬要求或友人好意，但相關科學研究證據尚未證實保健食品具抗癌功效。

一名罹癌患者聽信他人介紹另類療法，相信以氣功、服用保健食品、坊間書籍介紹的秘笈能抗癌，放棄西醫手術、化療與放射線治療，每三個月仍定期回診進行影響檢查，就想驗證另類療法的效益，連主治醫師都搖頭嘆氣。

根據癌症希望基金會發布「癌症病友使用保健食品大調查」，發現高達八成二癌友曾使用保健食品，平均吃四點三項。前五大類保健食品依序是營養補充飲品、維他命、麩醯胺酸、礦物質及多醣體類，以單一產品來看，速養療、安素、維他命Ｂ群、倍力素及鈣片最常用。

近兩成癌友每月花費超過一萬元購買保健食品，更有約三成七癌友服用保健食品，選擇不告訴醫師。

王正旭說，由於保健食品不能宣稱具有療效，多數病友服用保健食品，是當接受治療後面臨副作用、疼痛或抵抗力變弱，想服用保健食品增強免疫力或補充體力等營養支持，其未必有實際效果，多僅有心理支持，早期接受正規治療，才能提高治癒率。

癌症希望基金會也建議，癌友使用保健食品應有三層把關機制，首先癌友和家屬要先自我把關，其次，醫師也應幫忙，政府也應大力主動稽核查緝、鼓勵民眾檢舉，共同打擊不實的另類療法，希望透過層層把關降低對病人的傷害。

一、癌友和家屬自我把關：

先問自己三問題：

(1)這些東西是否對病情真有幫助？是否很花錢？長期會不會造成負擔？如果要花費這麼多金錢投資健康，但成果又無法評估，也可能有副作用，那麼是否仍值得冒險？

(2)這些療法，是否有科學認証？還是只有所謂「見証人」的口耳相傳？更重要的是它是否會干擾了正規的治療？

(3)每個人罹癌的症狀不同，期別各異，所需接受的治療也應各有不同。如何能以同一偏方治百病？

二、醫師把關：鼓勵病人提問並出專業意見，避免一味否定批判。醫師的態度會決定病人是否願意公開透明一起討論，比起隱匿不報或私下使用要更多一保障。

三、政府把關：大力主動稽核查緝、鼓勵民眾主動檢舉，共同打擊不實的另類療法，希望透過層層把關降低對病人的傷害。