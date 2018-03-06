天天腹瀉10幾次… 發炎性腸道疾病 纏身17年

2018-03-06 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／台北報導



發炎性腸道疾病患者郭先生（左二）自小發病，一度生不如死。醫師建議，如有貧血、發燒、血便、腹痛、腹瀉等症狀持續三個月以上，務必積極就醫治療。 記者劉嘉韻／攝影 分享 facebook

27歲的郭先生從10歲開始為腸道異常苦惱，不時想上廁所，卻只拉出一點點，後來演變成每天腹瀉10多次，甚至嚴重肛門廔管造成爛瘡，必須墊上紗布才能出門。

身高150公分的郭先生，體重只有30多公斤，又矮又瘦成為同學霸凌對象，直到長大才被診斷出罹患發炎性腸道疾病「克隆氏症」。

台灣發炎性腸道疾病學會理事長翁昭旼指出，發炎性腸道疾病為腸道免疫系統過度反應與錯誤識別所引起，依發炎形態、侵犯腸壁程度，分為潰瘍性結腸炎和克隆氏症，症狀與大腸激躁症類似，都會出現腹痛、腹瀉等症狀。

據統計，從1998年至2013年，短短15年間，發炎性腸道疾病患者人數暴增26倍，推估國內約2.2萬人罹患此症。

高雄市立大同醫院副院長吳登強表示，預估10至20年後，全國發炎性腸道疾病患者將達數十萬人，盛行率直追歐美等國；依據先進國家經驗，發炎性腸道疾病盛行與環境衛生改善的關聯最明顯，環境衛生愈進步、盛行率愈高。

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吳登強說，發炎性腸道疾病有五大警訊，若貧血、發燒、血便、腹痛、腹瀉等症狀持續三個月以上，務必積極就醫。症狀包括想拉卻拉不出來，或是便意來得又急又快，想忍卻止不住腹瀉、一天狂跑十幾次廁所，有時來不及坐上馬桶，大便失禁，拉出黏稠狀、不成形的水便、血便，患者一整天都必須穿紙尿褲。

若未妥善治療，小腸持續發炎、潰爛延伸到哪，糞水就從潰爛處排出。例如爛至子宮、陰道，則糞水可能從女性私密處排出體外，潰爛部位若觸及皮膚，則會在皮膚表面形成廔管，水便、血便就從廔管滲出來，散出異味，且容易引發感染。

在治療方面，吳登強說，健保署去年核准第四代腸道專一生物製劑，有效緩解腸道發炎現象，並能維持良好的免疫反應，大幅降低感染風險，安全性高，副作用低，呼籲有類似症狀的患者，積極就醫接受治療。