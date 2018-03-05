日作家「新井一二三」學中文當密碼 直寫母親陰影

2018-03-05 22:21 中央社 台北5日電



日本作家新井一二三5日在台舉行新書發表記者會，內容描寫母親在自己心中投射的陰影，她說，「創傷可能一輩子治不好，如不能和解，也許可以放在角落，和平共處。」 中央社 分享 facebook 「學外語幫我擴大世界，找到幸福。」以中文寫作的日本作家新井一二三說，中文成為母親無法解讀的密碼，成為她「可以關起門的房間」，讓她擁有很大的思想空間，初嘗自由和幸福。

新井一二三在新書「媽媽其實是皇后的毒蘋果？」書中處理與母親之間的關係。事實上，早在20年前，新井一二三於1999年在台灣出版第一本中文創作「心井‧新井」便說到，「到外地生活，是為了逃避母親，尋找更自由的空間」。

她20年前即預告說，自己是為了逃避陰影而開始寫作，總有一天要寫那陰影本身。

新井一二三今天抵台，在台北對媒體表示，用母語日語講母親的不是，很不舒服，因為日本文化不允許，這是禁忌的範疇。所以她選擇用外語書寫，以中文，用文學的方式表達口頭上難說的。

她指出，日本文學環境近年來開始有變化，2008年以來，好幾個女作家寫與母親的關係，「很多是以前不能寫，她們寫母親的控制、支配手段，不給女兒自由。」

「我開始看到，自己的經驗並不僅止於個人，日本社會很多女性有共同經驗；事實上，很多國家也有共同經驗。我雖然寫的是自己的經驗，也是整個人類、很多人的經驗。」

整理了與母親的關係，「現在知道如何對付母親了」她說。

新井一二三表示，母親教導的是「沒有幸福、沒有美」的世界，讓她一直想去尋找美麗、幸福、明亮、自由的地方，學語言擴大她的世界及尋找幸福。

她一講到學習中文的經驗，整個人馬上幸福感上身，還用「」形容學中文的關係。

新井一二三說：「寫這本書，也是很想告訴讀者，現在住的環境不是唯一能選擇的生活方式。如果想改變，可到別的地方生活，講不同語言，到不同的文化環境去試試，也許可以過得更好。」

新井一二三自1999年以來，平均每年出一到兩本書，至今在台出版27本著作。