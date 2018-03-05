上修規模！ 花蓮強震能量為原本預估的2.6倍

2018-03-05 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



雲翠大樓在0206強震後倒塌，現已拆除。報系資料照 分享 facebook

經過人工校驗之後，中央氣象局將0206花蓮強震的規模從6.0上修至6.26，氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示，代表地震釋放能量為原先預估的2.6倍左右；主震為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓，但在1分鐘內誘發米崙斷層錯動，造成多棟大樓倒塌的重災。

陳國昌表示，地震發生第一時間會用電動自動報告發布，事後再依蒐集的資料分析，通常在兩個月後會公布檢驗完的數據。這次因為地震數量多，恐怕要多花點時間整理，最快四、五月在網路一次公布整個月的更新數據，包括規模、震央、深度等。目前地震測報中心已完成規模5以上地震的校正，但除了主震以外，幅度不大，如2月4日原本以為是主震、後變成「前震」的規模5.7強震，校驗後從5.77，調整為5.79。

他表示，主震成因沒有變，是板塊擠壓的構造型地震。不過一部分能量觸發米崙斷層，斷層錯動以後往南破裂，所以餘震能量一直往南走到花蓮市區，造成重大災情。發生時間非常短，就在1分鐘以內，花蓮市區就發生規模5.1的餘震。這是專家學者討論後的共識。但主震非米崙斷層的錯動。

陳國昌指出，有點類似九二一地震，震央在南投縣集集，但另一個災情最嚴重的地方在遙遠的台中東勢，就是因為地震能量沿車籠埔斷層往北走。

他說，一直以來米崙是相當活躍的斷層，在1951年、1986年發生過錯動，帶來嚴重死傷災情。1951年米崙斷層錯動的地震規模7.1，造成68人死亡，數天後觸發花東縱谷規模7.1的強震，又有12喪生。1986年米崙斷層活動，造成遠在台北縣( 新北市) 中和華陽市場三層樓倒塌，發生13死、45傷的慘劇。