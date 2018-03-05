台糖230公頃出租台農發砍林種釋迦？農糧署：未定案

2018-03-05 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



對比台東鹿野瑞源農場外環保林園大道上由台糖前董事長余政憲署名的「台糖造林，美麗台東」告示牌還提及京都議定書，台灣護樹團體聯盟備感諷刺。圖／翻攝台灣護樹團體聯盟臉書 分享 facebook 台灣護樹團體聯盟在官方臉書po文「快救命！不能砍230公頃的森林」，指出，台糖台東鹿野瑞源農場約235公頃林地，這塊執政黨口中刁著的肥肉又被特定利益人士盯上了，將出租給由農委會輔導成立的「台灣國際農業開發股份有限公司」把森林砍掉改為種植鳳梨釋迦，引發網友嘩然。有網友批評「這跟詐欺集團沒兩樣」，有網友留言「放心只要他們（執政黨）想做沒人能擋」。

對於台灣護樹團體聯盟po文，台糖台東區處表示，這是農糧署與台糖總公司談的，總公司怎麼交辦，台東區處只能奉命行事，目前台東區處正著手估算材基（砍伐林木後木材噸數）及土地租金等作業。農委會農糧署副署長蘇茂祥先說：「沒這回事」隨後強調：「尚未定案，一切還在研議中，就算談好出租，台農發也先提開發計畫，林木不是說砍就砍。」

台灣護樹團體聯盟原po：有消息指出，台東鹿野瑞源農場廣達4.08公頃的環保林園大道和230.76公頃的森林，台糖要把土地出租由農委會輔導成立的「台灣國際農業開發股份有限公司」把森林砍掉改為種植鳳梨釋迦。

消息傳出後因地方反對而一度作罷，不過後來台農發公司透過高層施壓農委會，報案人指稱將由某政府單位出面讓此案死灰復燃。

當初是農委會為提昇平原地區的環境品質，營造出自然綠色鄉野，增加民眾戶外休閒空間，減少碳排放等目標，以發給造林直接給付及免費供應種苗方式，予以輔導造林。

經過這段時間後確實有達到當初造林的目的，並且具有能提供野生動物棲息以及淨化空氣等功能，現在卻因為私人公司的利益。

看到牌告上寫的節能減碳和森林重建還有京都議定書呢？

鹿野當地的民眾告訴我們他們非常擔心把這片廣大的森林砍掉，光是揚塵、噴農藥、撒除草劑就會讓整個環境從天堂變地獄鹿野絕美的生態天堂也將會消失。

這片廣大的森林非常可惜沒有達到森林休憩的效果，台糖和地方政府沒有合作性的關係，最近這些年來台東縣政府推廣熱氣球嘉年華，就在附近的這片廣大的平地造林如果能夠成為森林遊憩的用地，發揮想像力成為遊客探險旅遊和觀察生態的地方這片森林是珍貴的資源。

請大家一起分享此資訊，反對台糖砍掉森林。