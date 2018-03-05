發炎性腸道疾病 患者15年暴增26倍

2018-03-05 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



醫師建議，如有貧血、發燒、血便、腹痛、腹瀉等症狀持續三個月以上，可能罹患發炎性腸道疾病，務必積極就醫治療。記者劉嘉韻／攝影 分享 facebook 今年27歲的郭先生從10歲開始就出現腸道異常症狀，不時想上廁所卻只拉一點點，後來演變成便意一來就停不住，每天腹瀉十多次，嚴重肛門漏管造成爛瘡，他必須墊上紗布才能出門。身高150公分的他，體重卻只有30多公斤，又矮又瘦成為同學霸凌現象。後來他被診斷出罹患發炎性腸道疾病「克隆氏症」。

台灣發炎性腸道疾病學會理事長翁昭旼指出，發炎性腸道疾病為腸道免疫系統過度反應與錯誤識別所引起，依發炎分佈形態、侵犯腸壁程度，可分為潰瘍性結腸炎和克隆氏症，症狀與大腸激躁症類似，都會出現腹痛、腹瀉等症狀。依照全民健保重大傷病檔案，發炎性腸道疾病患者從1998年至2013年，短短15年間的患者人數暴增26倍，且人數持續攀升，估計目前全台約有2.2萬名患者。推估人數攀升與飲食西化以及環境衛生改善有關。

高雄市立大同醫院副院長吳登強表示，目前台灣約有一萬多名發炎性腸道疾病患者，預估在10至20年後，全國這類患者將多達幾十萬人，盛行率直追歐美國家。依據先進國家經驗，發炎性腸道疾病的盛行，與環境衛生改善的關聯最為明顯，環境衛生愈進步、盛行率愈高。

翁昭旼表示，發炎性腸道疾病有五大警訊，若貧血、發燒、血便、腹痛、腹瀉等症狀持續三個月以上，務必積極就醫。五大警訊中，以排便習慣的改變最為明顯，例如，想拉卻拉不出的「拉不拉多」族，或是便意來得又急又快，想忍卻止不住腹瀉的「驚急拉」派，一天狂跑十幾次廁所，有時來不及坐上馬桶，大便失禁，拉出黏稠狀、不成形的水便、血便，一整天都須穿紙尿褲。

吳登強說，如果沒有妥善治療，小腸持續發炎、潰爛、肚破腸流，例如，潰爛部分延伸至膀胱，糞水就從尿道排出體外，如果爛至子宮、陰道，則糞水可能從女性私密處排出體外，潰爛部位若觸及皮膚，則會在皮膚表面形成廔管，水便、血便就從廔管滲出來，散出異味，且容易引發感染問題。