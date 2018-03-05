老翁便祕腹痛 原來是先天大腸過長扭結

2018-03-05 14:31 中央社 台中5日電



台中市一名71歲男性患者因大腸過長而發生腸扭結，經手術縮腸後恢復腸道暢通。聯合報系資料照 分享 facebook 台中市一名71歲男性患者因為多日解不出大便而腹脹、腹痛，前往澄清醫院急診，大腸直腸外科主任邱錫雄今天表示，患者因大腸過長而發生腸扭結，經手術縮腸後恢復腸道暢通。

邱錫雄指出，這名患者過去也曾有便祕問題，這次因腹脹及腹部痛得厲害，經急診腹部X光檢查發現可能有腸扭結現象，緊急會診大腸直腸外科，進一步做大腸鏡檢查。

邱錫雄表示，經大腸鏡發現患者在乙狀結腸部位有腸道扭結情形，宛若扭轉成一個死結，阻礙糞便通過，當大腸鏡打通死結後，腸道就扭轉過來，恢復腸道暢通，為了維持扭結部位正常，同時放置一根約40公分的肛管，以免腸道再度扭結，維持腸道暢通。

一般人的大腸長度約80至120公分左右，邱錫雄發現，患者的大腸比一般人長了約50公分到80公分，又因患者的腸系膜基部狹小，加上年紀大使得大腸蠕動緩慢，當積存的糞便到一定重量後，易使游離的乙狀結腸發生扭轉打結。

邱錫雄說，因大腸長度過長而發生扭結的情形，以接近肛門的乙狀結腸發生率最高，約占70%以上，類似腸道扭結的病人，即使一時將腸道回復到正常狀態，但復發機率很高，唯一辦法是「縮腸」，將過長的大腸切除一段，恢復正常長度以免再發生扭結情形，患者於放置肛管3天後取出，再經內視鏡手術，切除一段約50公分的大腸，最後將上下腸道縫合。

邱錫雄表示，一般民眾或許有便祕問題，如果因大腸扭結而造成解不出大便，未能即時治療有可能會因扭結的腸道缺血而變黑壞死，引起腹膜炎危及生命。