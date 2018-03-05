感冒啞了1個月沒改善 聲帶沾黏惹禍

2018-03-05 14:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ╱台北報導



感冒咳嗽，聲音沙啞是常見症狀。一名60多歲退休男性啞了一個多月，無法痊癒，被確診為罕見的聲帶沾黏，屬於感冒聲帶發炎後遺症，亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科主治醫師王棨德建議，感冒或流感時，如果聲音沙啞，就代表聲帶感染病毒，此時務必禁聲休養，少講話、多喝水。

這名患者民國106年9月感冒過後，聲音持續沙啞，期間服用了聲帶消腫的口服藥物，治療一個多月未見改善。至亞東醫院耳鼻喉科就診，內視鏡診斷結果為雙側聲帶沾黏，聲帶呈現短Ｕ型，非正常的V字型，才會造成前半部分失去作用，只有後半段可正常活動發聲。

王棨德指出，大部分聲音沙啞患者只要適當休養，聲帶發炎水腫狀況就會逐漸緩和，兩周內恢復正常聲音。但少部分人因為工作需要，必須大量說話；或是個人用聲習慣不當，常大聲喊叫。乃至抽菸喝酒、咳嗽太劇烈等原因，都會造成聲帶受傷出血，產生息肉，或黏液堆積造成聲帶囊腫，甚至引發罕見的兩側聲帶沾黏。

王棨德說，聲帶沾黏治療相當棘手，因為兩側聲帶在前段部分十分靠近，如單純剪開沾黏處，手術後極易再沾黏回去。最近幾年，醫界引進難度極高的聲帶顯微皮瓣手術，亞東更進一步採用新式顯微皮瓣手術，將整形外科常用的皮瓣手術，成功運用在聲帶整形上，患者術後的聲帶外觀與嗓音均回復正常。