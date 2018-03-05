熟女打噴嚏 腹部皮膚竟滲出糞水

2018-03-05 14:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ╱台北報導



40多歲女性幾年前出現腹脹、腹瀉等症狀，常跑廁所，起初以為腸躁症，服藥後時好時壞，最後確診為發炎性腸道疾病克隆氏症。雖然接受類固醇等傳統藥物治療，小腸仍持續發炎潰瀾，多次穿孔潰瘍，在下腹部皮膚形成三處廔管，只要咳嗽、打噴嚏，腹壓一大，腸道裡的糞水就循廔管直接在皮膚滲開。

出現腹脹、腹瀉等症狀，別以為一定是腸躁症。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市立大同醫院副院長吳登強表示，目前台灣約有一萬多名發炎性腸道疾病患者，預估在10年至20年後將多達幾十萬人，發展盛行率直追歐美國家。他說，因為腸道微生物系統與免疫力息息相關，透過日積月累的免疫力訓練，免疫系統才會成熟，隨著台灣近年來環境衛生進步，腸道免疫力疾病反而盛行，跟歐美情況一樣。

台灣發炎性腸道疾病學會翁昭旼理事長指出，發炎性腸道疾病為腸道免疫系統過度反應與錯誤識別所引起，依發炎分布形態、侵犯腸壁程度，可分為潰瘍性結腸炎和克隆氏症。症狀與大腸激躁症類似，均為腹痛、腹瀉，常被患者所忽略。

發炎性腸道疾病學會提出五大警訊，若貧血、發燒、血便、腹痛、腹瀉等症狀持續三個月以上，務必積極就醫。

發炎性腸道疾病學會說，五大警訊中，以排便習慣的改變最明顯，例如，想拉卻拉不出的「拉不拉多」族，或是便意來得又急又快，想忍卻止不住腹瀉的「驚急拉」派，一天狂跑十幾次廁所，有時來不及坐上馬桶，大便失禁，拉出黏稠狀、不成形的水便、血便，一整天都須穿上成人紙尿褲。

吳登強說，如果沒有妥善治療，小腸持續發炎、潰爛、肚破腸流，一旦爛到哪邊，哪邊就會出問題，糞水隨著尿道、陰道、皮膚廔管滲溢出體外。例如，潰爛部分延伸至膀胱，糞水就從尿道排出體外，能想像小便時竟然尿出大便嗎？

如果爛至子宮、陰道，糞水就可能從女性私密處排出體外，苦不堪言。潰爛部位若觸及皮膚，則會在皮膚表面形成廔管，水便、血便就從廔管滲出來，散出異味，且容易引發感染。