親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

繆德生反年改抗議摔落3層樓 今腦死家屬已同意拔管

台鐵又發生死傷事故 旅客疑從月台掉落遭撞擊

熟女打噴嚏 腹部皮膚竟滲出糞水

2018-03-05 14:14聯合晚報 記者李樹人╱台北報導

40多歲女性幾年前出現腹脹、腹瀉等症狀，常跑廁所，起初以為腸躁症，服藥後時好時壞，最後確診為發炎性腸道疾病克隆氏症。雖然接受類固醇等傳統藥物治療，小腸仍持續發炎潰瀾，多次穿孔潰瘍，在下腹部皮膚形成三處廔管，只要咳嗽、打噴嚏，腹壓一大，腸道裡的糞水就循廔管直接在皮膚滲開。

出現腹脹、腹瀉等症狀，別以為一定是腸躁症。 圖／聯合報系資料照片
出現腹脹、腹瀉等症狀，別以為一定是腸躁症。 圖／聯合報系資料照片
分享

高雄市立大同醫院副院長吳登強表示，目前台灣約有一萬多名發炎性腸道疾病患者，預估在10年至20年後將多達幾十萬人，發展盛行率直追歐美國家。他說，因為腸道微生物系統與免疫力息息相關，透過日積月累的免疫力訓練，免疫系統才會成熟，隨著台灣近年來環境衛生進步，腸道免疫力疾病反而盛行，跟歐美情況一樣。

台灣發炎性腸道疾病學會翁昭旼理事長指出，發炎性腸道疾病為腸道免疫系統過度反應與錯誤識別所引起，依發炎分布形態、侵犯腸壁程度，可分為潰瘍性結腸炎和克隆氏症。症狀與大腸激躁症類似，均為腹痛、腹瀉，常被患者所忽略。

發炎性腸道疾病學會提出五大警訊，若貧血、發燒、血便、腹痛、腹瀉等症狀持續三個月以上，務必積極就醫。

發炎性腸道疾病學會說，五大警訊中，以排便習慣的改變最明顯，例如，想拉卻拉不出的「拉不拉多」族，或是便意來得又急又快，想忍卻止不住腹瀉的「驚急拉」派，一天狂跑十幾次廁所，有時來不及坐上馬桶，大便失禁，拉出黏稠狀、不成形的水便、血便，一整天都須穿上成人紙尿褲。

吳登強說，如果沒有妥善治療，小腸持續發炎、潰爛、肚破腸流，一旦爛到哪邊，哪邊就會出問題，糞水隨著尿道、陰道、皮膚廔管滲溢出體外。例如，潰爛部分延伸至膀胱，糞水就從尿道排出體外，能想像小便時竟然尿出大便嗎？

如果爛至子宮、陰道，糞水就可能從女性私密處排出體外，苦不堪言。潰爛部位若觸及皮膚，則會在皮膚表面形成廔管，水便、血便就從廔管滲出來，散出異味，且容易引發感染。

患者腹痛廁所腸胃道發燒
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

上修規模！ 花蓮強震能量為原本預估的2.6倍

2018-03-05 15:16

華航直飛加州安大略3/25開航 看影片就抽來回機票

2018-03-05 16:34

教師檢定烏龍誤植4題　國小組考生統一送分

2018-03-05 16:34

昨天春雷響起 有沒有太早或太晚?

2018-03-05 14:38

老翁便祕腹痛 原來是先天大腸過長扭結

2018-03-05 14:31

發炎性腸道疾病 患者15年暴增26倍

2018-03-05 14:24

離婚父母 僅23%重視孩子感受

2018-03-05 14:18

衛福部改購四價流感疫苗 國光：準備好了

2018-03-05 14:14

感冒啞了1個月沒改善 聲帶沾黏惹禍

2018-03-05 14:14

學者：重度聽障者擔任大車駕駛 安全有疑慮

2018-03-05 14:06

重度聽障者想考大車駕照 盼放寬門檻

2018-03-05 14:02

當心！天冷幼童感冒竟引起髖關節感染

2018-03-05 13:42

鋒面近對流旺 13縣市大雨特報

2018-03-05 13:23

空氣差是否限制放鞭炮 環署：尊重習俗

2018-03-05 12:52

聽障考大型車駕照? 學者憂大車造成傷害大

2018-03-05 12:49

大客車駕駛難尋 聽障者爭取考大型車駕照權

2018-03-05 12:45

金門大霧 高雄機場航班延誤兩天

2018-03-05 12:20

空氣品質差 關渡橋陷入霧霾中

2018-03-05 12:04

中火定位 立委徐永明：應煤轉氣

2018-03-05 12:01

農委會將「強烈建議」地方 不再連三天休市

2018-03-05 11:55

想擁抱太陽 科技人轉務農種出一片天

2018-03-05 11:48

衛福部改購四價流感疫苗 國光生技：準備好了

2018-03-05 11:25

清明假期高鐵加開246班次列車 7日凌晨開放搶購

2018-03-05 11:17

台灣燈會期間 臉書按讚免費遊故宮南院

2018-03-05 10:57

9至11日冷氣團南下 中部以北下探11度

2018-03-05 10:54

UNIQLO全球T恤設計 台灣人擊敗泰菲美日獲大獎

2018-03-05 10:47

得這個病真恐怖 熟女腹部皮膚竟滲出糞水

2018-03-05 10:25

名醫看奧斯卡 《逃出絕命鎮》換腦求永生有可能...

2018-03-05 10:00

人工智慧模仿巴哈音樂騙過專家！

2018-03-05 09:01

別再傻傻付現… 繳水電「卡」好康 刷這費用省更大

2018-03-05 09:00

出門帶外套！今氣溫降 北部低溫19度

2018-03-05 05:08

醫師挺孕肚 「撐到開完刀才去生小孩」

2018-03-05 00:07

每5名就1人 醫師女力崛起

2018-03-05 00:07

產量增、需求低 蔬果年後價跌

2018-03-04 22:48

去年9月墨強震受台助 今親手捐款予花蓮強震

2018-03-04 21:38

獨／醫師女力崛起 每5名醫師就有一人是女性

2018-03-04 19:31

獨／「我們不是小姐！」 女醫師的真情告白

2018-03-04 19:31

春天到了 第一聲春雷報到

2018-03-04 18:33

周四、五高山有機會降雪

2018-03-04 18:33
看更多

熱門文章

獨／「我們不是小姐！」 女醫師的真情告白

2018-03-04 19:31

別再傻傻付現… 繳水電「卡」好康 刷這費用省更大

2018-03-05 09:00

影／鋒面接連報到 周一晚上起氣溫溜滑梯

2018-03-04 17:49

唐綺陽本周星座運勢：水瓶財運佳 天蠍事業有斬獲

2018-03-05 07:00

上修規模！ 花蓮強震能量為原本預估的2.6倍

2018-03-05 15:16

UNIQLO全球T恤設計 台灣人擊敗泰菲美日獲大獎

2018-03-05 10:47

分泌物和平時不同 18歲少女警覺揪癌

2018-03-04 16:40

青年非典勞工看不到未來：畢業就被丟入社會廝殺

2018-03-05 13:16

出門帶外套！今氣溫降 北部低溫19度

2018-03-05 05:08

春天到了 第一聲春雷報到

2018-03-04 18:33

名醫看奧斯卡 《逃出絕命鎮》換腦求永生有可能...

2018-03-05 10:00

獨／醫師女力崛起 每5名醫師就有一人是女性

2018-03-04 19:31

鋒面近對流旺 13縣市大雨特報

2018-03-05 13:23

今日星座運勢／雙魚 新的工作技能 帶來金錢自由

2018-03-05 00:00

天空為限周塔羅(上)／牡羊座 破繭而出前途看好

2018-03-05 09:13

4百年古老鐘聲相伴 星巴克「小江戶川越」門市3月登場

2018-03-04 17:30

得這個病真恐怖 熟女腹部皮膚竟滲出糞水

2018-03-05 10:25

天空為限周塔羅(下)／魔羯座 財運非常良好

2018-03-05 09:25

告別周一症候群 咖啡店祭「買咖啡送藍莓貝果」

2018-03-04 17:32

神力女超人現身奧斯卡 丟掉套索改帶長鍊

2018-03-05 15:07

醫師挺孕肚 「撐到開完刀才去生小孩」

2018-03-05 00:07

衛福部改購四價流感疫苗 國光生技：準備好了

2018-03-05 11:25

農委會將「強烈建議」地方 不再連三天休市

2018-03-05 11:55

「賣身契」引發藝術災難 文化部擬四種藝術契約範本

2018-03-05 04:26

9至11日冷氣團南下 中部以北下探11度

2018-03-05 10:54

每5名就1人 醫師女力崛起

2018-03-05 00:07

清明假期高鐵加開246班次列車 7日凌晨開放搶購

2018-03-05 11:17

學者：青年畢業生非典勞工逐年增 5年多2萬人

2018-03-05 13:14

春天在浪漫花海紮營

2018-03-05 00:07

去年9月墨強震受台助 今親手捐款予花蓮強震

2018-03-04 21:38

她們的世界／馮加伶 當守護海龜成為一種信念

2018-03-05 06:00

刺激旅客遊歐洲 阿聯酋航空推優惠價最低8333元

2018-03-05 11:16

好誘人！台灣限定「蘋果派霜淇淋」 每日限量30份

2018-03-04 17:31

昨天春雷響起 有沒有太早或太晚?

2018-03-05 14:38

衝海島度假！ AirAsia促銷機票最低888元起

2018-03-04 14:15

春天來趟歐洲之旅！阿聯酋航空台北飛倫敦未稅9千有找

2018-03-05 13:38

金門大霧 高雄機場航班延誤兩天

2018-03-05 12:20

發炎性腸道疾病 患者15年暴增26倍

2018-03-05 14:24

周四、五高山有機會降雪

2018-03-04 18:33

巴黎時裝周／鑰匙掛腰上 Balenciaga再掀老爸潮流

2018-03-05 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top