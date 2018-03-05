衛福部改購四價流感疫苗 國光：準備好了

2018-03-05 14:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人



這一波流感大流行，感染人數眾多，衛福部宣布今年度公費流感疫苗全部採購四價流感疫苗，提高疫苗對民眾的保護力。國內唯一具有生產流感疫苗能力的國光生技今天表示，成人四價疫苗已於去年12月上市，預計今年3月取得3歲至17歲藥證，只要疾管署發布採購公告，將盡力配合國家防疫政策供應。

國光生技發言人潘飛表示，世衛組織2月公布今年北半球流感病毒株，以四價疫苗為例，仍是2A2B、A型病毒為H1N1、H3N2，B型病毒為維多利亞株以及山形株，表面看似相同，但四大病毒株的亞形株各有不同，因此，去年生產的流感疫苗不能在今年10月使用。

潘飛說，國光生技去年5月拿到了成年人四價流感疫苗藥證，11月底上市，12月開打，因為鋪貨時間較晚，迄今約提供2萬劑，數量不多。至於今年，會配合疾管署採購規格要求，積極參與公費流感疫苗採購招標，生產新型四價疫苗，供應國內公費市場及自費市場。

在3歲至17歲部分，國光生技已經提出藥證申請，預計3月就可以獲得藥證。至於3歲以下幼兒，目前僅有國外兩家藥廠疫苗取得藥證，潘飛指出，已經積極進行臨床試驗，希望幼兒流感疫苗可以趕在9月底前上市。

除了供應國內市場，國光積極將四價流感疫苗推往國際市場，規畫在中國大陸申請進行人體臨床試驗及藥證申請，未來獲證後，將以四價疫苗取代目前在大陸銷售的三價疫苗。國光也與泰國當地廠商合作，向泰國主管機關提出四價流感疫苗藥證的申請，未來將延伸至其他東南亞國家市場。