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離婚父母 僅23%重視孩子感受

2018-03-05 14:18聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

內政部戶政司統計，台灣2013年以來，離婚率始終在千分之23左右，離婚率僅次於大陸千分之28，光是去年就有5萬多離婚對數，近三年又以3月離婚對數最高。兒福聯盟推估全台超過21萬名學生來自離婚單親家庭，還不包含學齡前兒童，希望瀕臨婚姻離異的夫妻合作當父母，孩子仍需要陪伴和關心。

全台超過21萬名學生來自離婚單親家庭，面臨父母離異，孩子更需要陪伴和關心。圖為情...
全台超過21萬名學生來自離婚單親家庭，面臨父母離異，孩子更需要陪伴和關心。圖為情境照，與新聞當事人事件無關。 圖／聯合報系資料照片
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兒福聯盟執行秘書黃韻璇表示，若以高中以下在學學生單親家庭情形看，推估目前全台在學生超過21萬名學生，來自離婚單親家庭。可以想像，當父母的關係出現裂痕，孩子可能開始置身兩難處境，當父母真的離異，有些孩子可能被迫長大，見到父母的時間相對變少了，在父母的爭鬧風暴中，身心俱創。

兒盟在2003年開始離婚協議商談服務，提供處於離合決定、或是遭遇離婚議題的父母免費諮詢服務，多年來，接獲上千通家長來電諮詢，近年來更逐漸攀升。他們遇到和子女相關的問題，以探視孩子受到刁難68.7％最多，其次為扶養費爭議17％，以及一方先強占小孩13.7％。

黃韻璇表示，依據近三年的諮詢來電中，有三成二（31.5%）家長會關心彼此的權益，例如離婚財務問題、討論離合決定等。近七成的父母雖然有問及孩子相關議題，多著重在子女監護或探視權益的爭取，較少提及如何回應孩子當下的心情，或如何協助孩子適應父母離婚等。會重視孩子在離婚過程中的感受及反應，僅不到兩成三。

兒盟說，家長應以孩子能理解的方式，協助他們了解爸媽正在處理的事，以及對他們的安排，避免在孩子面前批評對方，或讓孩子感受到你不喜歡他跟另一方聯繫。也要留意不讓孩子承擔爸媽的情緒壓力，同時預備面對孩子情緒上的不適應與挑戰。

離婚婚姻內政部監護權
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