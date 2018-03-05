學者：重度聽障者擔任大車駕駛 安全有疑慮

2018-03-05 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



對開放重度聽障者報考大客車、大貨車等大型車駕照，學者認為駕駛的聽力相對不重要，但大型載重車造成傷害大。示意圖，與當事人無關。記者雷光涵／攝影 分享 facebook

重度聽障者爭取開放他們報考大客車、大貨車等大型車駕照，學者認為駕駛的聽力比起視力雖然相對不重要，但大型載重車造成傷害大，重度聽障者擔任駕駛有安全疑慮。

日本一直鬧職業駕駛荒，近年逐年放寬聽障者考照資格，2016年起讓矯正後兩耳可聽到10公尺外、90分貝喇叭聲的聽障者報考大客車、計程車等駕照。不過北市聽力公會理事長、台大醫院聽力師黎慧妤表示，日本考照聽損門檻與台灣不同，難比較。

王中允：可改變輔助設備

淡江大學運管系教授王中允說，小型車就算造成事故，傷害有限，大型車輛死角多，背景音又有高噪音，重度聽障者能否即時反應，要進一步研究。他也指出，若改變大型車輔助設備，如倒車雷達從警告音改成光波，應能協助聽障者克服障礙。

淡大運管系副教授羅孝賢指出，一般駕駛人關窗戶、開音響，駕車聽力相對不重要，但對職業駕駛人的要求標準比較高，開放考大車的職業駕照會不會有顧慮，要再探討。他說，聽障者當然該有就業權，但公共安全要考慮、了解國外開放的狀況及配套，而非一昧仿效。

客運業者 態度保留

至於客運及遊覽車業者會不會雇用重度聽障駕駛？業者表示，身障者平權是該重視，但也要兼顧大眾運輸安全，對聘用重度聽障者持保留態度。

公路總局：會邀專家討論

公路總局表示，大貨車、大客車事故會造成他人更大危險，但若有相關意見，會邀學者專家及醫療諮詢委員會討論。