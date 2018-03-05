重度聽障者想考大車駕照 盼放寬門檻

2018-03-05 14:02 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



聽障人士爭工作權盼政府不要限制聽障者考大型車駕照。圖為台北市公車，與當事人無關。 記者雷光涵／攝影 分享 facebook

近年大客車駕駛難尋，一例一休實施後更缺才嚴重。有聽障者盼政府放寬讓矯正後聽損90分貝以上重度聽障者能考大型車駕照，讓他們也能從事交通運輸業。

公路總局表示，障礙別僅註記在駕照上，未登錄在系統內，所以沒有國內聽障持駕照人數統計。

聽力較「聽人」差 「反而更能專心駕駛」

法令曾大幅修改，「矯正後」優耳聽損仍在90分貝以上者考照，可報考大型重型機車及職業小型車駕照。

本身有聽覺障礙的聽障人協會理事長曹瑟宜說，他們的聽力較「聽人」（一般聽力正常者）略遜，反而不受其他聲音打擾，更能專心駕駛。

被按喇叭聽不見？ 「和聽障無直接關係」

有20多年開車經驗的曹瑟宜說，車禍肇事多與駕駛人的開車習慣有關，無關聽力。若要說聽障駕駛的劣勢，是不能分心與旁人聊天或聽人說話，因為會轉頭或注視後視鏡看其他乘客嘴型說話。此外，若發生交通事故，聽障人士可能因聽不清楚而說不清楚被誤會。

她表示，救護車或警車、消防車響聲刺耳又不斷閃亮燈，聽障人都看得到，絕對不會反應遲鈍。至於被質疑聽不見喇叭聲，她說，會被按喇叭「代表駕駛人駕駛習慣不佳或未遵守交通規則，和聽障無直接關係」。若政府放寬規定，她樂見其成。