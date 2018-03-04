北部紅害滿天 環團批防制空汙慢半拍

2018-03-04 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



空汙嚴重，外出的台北市民紛紛戴起口罩。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

中部以北前天空氣汙染嚴重，北部紅害站日數一天就破了去年全年總數。環團與學者昨認為，空汙防制應變機制門檻過高、慢半拍，導致空汙失控，應要提前開設緊急應變中心，執行更強力的作為。環保署回應，將檢討空汙緊急應變辦法。

西半部前天空品紅通通，台北一○一幾乎看不見，糟糕的空品延續至昨天，中部以北仍呈現橘色警戒。

中興大學環工系教授莊秉潔說，去年北部紅害站日數台北市零站次，新北一站次，桃園兩站次，但前天台北市就達五站次，新北五站次，桃園兩站次，一天就破了去年紀錄。結果中央的應變中心前天早上九點才開設運作，當時早已紅害滿天，環團也發現，大前天晚上西半部空汙物就開始累積，認為環保署防制空汙慢半拍。

莊秉潔說，這次空汙明顯受到不利擴散導致的境內汙染，行政單位應一、二天前就已掌握，呼籲應變指揮中心應仿照颱風，在預期紅害爆發前就應開設，以及時防制空汙惡化。

台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣說，除了開設慢半拍，緊急防制應變辦法門檻太高，有強制力的應變作為要到細懸浮微粒PM2.5超過一五○才有強制性，不然只能期待業者自主減排，認為門檻應要大幅下修。

環保署副署長詹順貴說，經過這幾次開設經驗，會汲取經驗檢討，方向包括如何提前應變，只要預測未來八小時到十二小時後有空汙嚴重程度狀況，就要提早開設，譬如鼓勵業者自主降載，增加強制作為等。

環保署監資處長張順欽說，春天天氣變化大，氣象預報模式不易準確預測空汙，尤其台灣地形特殊，兩個因素融合更增加預報困難，現在氣象預報資料每六小時更新一次，環保署會根據最新的預報結果預報空品。