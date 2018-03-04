不要再搶衛生紙了！ 用免治馬桶更實際

2018-03-04 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



近兩週全民瘋搶衛生紙的現象，在宣布三月中前不會漲價之後，似乎稍稍有和緩跡象，但據燦坤、friDay購物等通路觀察，竟發現這波「衛生紙之亂」意外帶動了可節省衛生紙用量的免治馬桶銷量，除了燦坤賣場的免治馬桶銷量逆勢成長2倍，friDay購物站上一週內免治馬桶關鍵字搜尋的數量，更較平日飆升近百倍，銷量也成長了一成，後續也預期將持續看漲，這也顯示部分消費者已經聰明地選擇其他更環保的方式進行長期抗漲抗戰。