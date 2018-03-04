不要再搶衛生紙了！ 用免治馬桶更實際
近兩週全民瘋搶衛生紙的現象，在宣布三月中前不會漲價之後，似乎稍稍有和緩跡象，但據燦坤、friDay購物等通路觀察，竟發現這波「衛生紙之亂」意外帶動了可節省衛生紙用量的免治馬桶銷量，除了燦坤賣場的免治馬桶銷量逆勢成長2倍，friDay購物站上一週內免治馬桶關鍵字搜尋的數量，更較平日飆升近百倍，銷量也成長了一成，後續也預期將持續看漲，這也顯示部分消費者已經聰明地選擇其他更環保的方式進行長期抗漲抗戰。
但因為免治馬桶單價普遍並不便宜，因此對於免治馬桶的選擇，當然也不能馬虎，大多數消費者除了選擇具備溫水洗淨、暖座控溫的款式之外，許多人還會考量具噴嘴自動清潔功能，甚至不鏽鋼材質噴嘴的設計，能在使用前後皆自動自體清洗，不僅使用方便、也更抗菌安心。目前燦坤快3網路商城多款免治馬桶座皆推出特惠價格；friDay購物站上目前也設置「免治馬桶座 洗屁屁更安心」專區，針對HCG、Panasonic、Coway等品牌免治馬桶商品推出特價，領取折價券還可再降500元。而TOTO也預計於4月1日起推出馬桶升級優惠活動，購買指定活動商品，即可享有升級WASHLET溫水洗淨便座的加價優惠。
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