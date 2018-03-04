親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

不要再搶衛生紙了！ 用免治馬桶更實際

2018-03-04 23:02聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

近兩週全民瘋搶衛生紙的現象，在宣布三月中前不會漲價之後，似乎稍稍有和緩跡象，但據燦坤、friDay購物等通路觀察，竟發現這波「衛生紙之亂」意外帶動了可節省衛生紙用量的免治馬桶銷量，除了燦坤賣場的免治馬桶銷量逆勢成長2倍，friDay購物站上一週內免治馬桶關鍵字搜尋的數量，更較平日飆升近百倍，銷量也成長了一成，後續也預期將持續看漲，這也顯示部分消費者已經聰明地選擇其他更環保的方式進行長期抗漲抗戰

但因為免治馬桶單價普遍並不便宜，因此對於免治馬桶的選擇，當然也不能馬虎，大多數消費者除了選擇具備溫水洗淨、暖座控溫的款式之外，許多人還會考量具噴嘴自動清潔功能，甚至不鏽鋼材質噴嘴的設計，能在使用前後皆自動自體清洗，不僅使用方便、也更抗菌安心。目前燦坤快3網路商城多款免治馬桶座皆推出特惠價格；friDay購物站上目前也設置「免治馬桶座 洗屁屁更安心」專區，針對HCG、Panasonic、Coway等品牌免治馬桶商品推出特價，領取折價券還可再降500元。而TOTO也預計於4月1日起推出馬桶升級優惠活動，購買指定活動商品，即可享有升級WASHLET溫水洗淨便座的加價優惠。

TOTO WASHLET溫水洗淨便座提供多種款式供消費者選擇，將於4月1日起推出...
TOTO WASHLET溫水洗淨便座提供多種款式供消費者選擇，將於4月1日起推出馬桶升級優惠活動。圖／TOTO提供
分享
Coway旗艦款濾淨智控數位馬桶座BAS16，friDay購物推出全新福利品，特...
Coway旗艦款濾淨智控數位馬桶座BAS16，friDay購物推出全新福利品，特價10,999元，加贈基本安裝。圖／friDay購物提供
分享
燦坤銷售人氣款NOVITA電腦馬桶座DI-500ST短型，特價17,000元。圖...
燦坤銷售人氣款NOVITA電腦馬桶座DI-500ST短型，特價17,000元。圖／燦坤提供
分享

衛生紙抗戰漲價
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

北農又連休3天 農委會：不會再蔬菜爆量

2018-03-05 00:07

醫師挺孕肚 「撐到開完刀才去生小孩」

2018-03-05 00:07

每5名就1人 醫師女力崛起

2018-03-05 00:07

去年9月墨強震受台助 今親手捐款予花蓮強震

2018-03-04 21:38

獨／醫師女力崛起 每5名醫師就有一人是女性

2018-03-04 19:31

獨／「我們不是小姐！」 女醫師的真情告白

2018-03-04 19:31

春天到了 第一聲春雷報到

2018-03-04 18:33

周四、五高山有機會降雪

2018-03-04 18:33

3月春風起 西部紅害僅高屏免疫

2018-03-04 18:25

影／鋒面接連報到 周一晚上起氣溫溜滑梯

2018-03-04 17:49

北農明再休市3天 農委會：這次不會再蔬菜爆量

2018-03-04 17:46

紅害等級空汙 籠罩台南以北

2018-03-04 17:09

分泌物和平時不同 18歲少女警覺揪癌

2018-03-04 16:40

周四變天 北部低溫13度

2018-03-04 14:28

影／油價連2漲 下周汽柴油調升1角

2018-03-04 14:15

快加油！ 油價明起調漲0.1元

2018-03-04 14:01

他車禍後 才發現肝腫瘤

2018-03-04 13:44

游泳泡湯完吹乾腰、膝蓋 防風濕痛

2018-03-04 13:44

春天素食料理 這樣做好好吃

2018-03-04 13:44

甩油過了頭 視力變得好模糊

2018-03-04 13:44

熱檸檬水抗癌是假的 營養師解惑

2018-03-04 13:09

2萬多斤採光光 新竹供免費採橘簡訊還在傳

2018-03-04 13:00

衛生紙漲價成定局？ 通路端：正洽談推出時機

2018-03-04 12:54

影／台灣燈會賞燈必看！百萬根牙籤拼黏成動物毛皮

2018-03-04 10:02

6日雙北高溫降10度 9日恐有冷氣團

2018-03-04 09:41

賞燈健行逛到「鐵腿」？中醫三招舒緩痠痛

2018-03-04 08:54

台鐵七堵汐止事故搶修完 影響1.4萬人

2018-03-04 08:50

偏南風暖洋洋 中南部高溫上看32度

2018-03-04 08:50

油價連2漲 估國內汽柴油每公升將漲0.1元

2018-03-04 06:03

今高溫上看32度 明起兩波冷空氣接力周五低溫11度

2018-03-04 04:57

凌晨1時35分花蓮規模4.6地震 太魯閣震度達5級

2018-03-04 01:44

七堵電車線故障影響1萬4千人、延誤62列次 台鐡道歉

2018-03-04 00:30

台鐵受困200餘乘客接駁七堵站 西正線仍斷

2018-03-03 23:32

台鐵七堵站電車線掉落 200餘旅客受困2小時、影響上萬人

2018-03-03 22:57

植牙好還是假牙好？先了解植牙是什麼

2018-03-02 15:00

膀胱雞、酥皮湯、脆鱗魚排經典菜式 是他近一甲子的創新

2018-03-02 10:38

蔗糖、蜂蜜和黑糖誰營養？比來比去的真相原來是…

2018-03-02 08:00

如何改善那些口紅無法掩蓋的真相

2018-03-01 11:03

哈雷新春福袋 50.9萬Street Rod帶回家

2018-02-13 13:49
看更多

熱門文章

獨／「我們不是小姐！」 女醫師的真情告白

2018-03-04 19:31

影／鋒面接連報到 周一晚上起氣溫溜滑梯

2018-03-04 17:49

今高溫上看32度 明起兩波冷空氣接力周五低溫11度

2018-03-04 04:57

衛生紙漲價成定局？ 通路端：正洽談推出時機

2018-03-04 12:54

甩油過了頭 視力變得好模糊

2018-03-04 13:44

分泌物和平時不同 18歲少女警覺揪癌

2018-03-04 16:40

春天到了 第一聲春雷報到

2018-03-04 18:33

熱檸檬水抗癌是假的 營養師解惑

2018-03-04 13:09

2萬多斤採光光 新竹供免費採橘簡訊還在傳

2018-03-04 13:00

影／台灣燈會賞燈必看！百萬根牙籤拼黏成動物毛皮

2018-03-04 10:02

獨／醫師女力崛起 每5名醫師就有一人是女性

2018-03-04 19:31

賞燈健行逛到「鐵腿」？中醫三招舒緩痠痛

2018-03-04 08:54

大啖日本和牛！ 牛角3月8號前推限量優惠290元

2018-03-02 18:22

周四變天 北部低溫13度

2018-03-04 14:28

4百年古老鐘聲相伴 星巴克「小江戶川越」門市3月登場

2018-03-04 17:30

日本棋聖王立誠對上台灣「小黑嘉嘉」 棋友興奮追星

2018-03-04 11:53

他車禍後 才發現肝腫瘤

2018-03-04 13:44

告別周一症候群 咖啡店祭「買咖啡送藍莓貝果」

2018-03-04 17:32

襯衫、針織最百搭 春季就是要輕薄又保暖

2018-03-04 14:44

北農明再休市3天 農委會：這次不會再蔬菜爆量

2018-03-04 17:46

6日雙北高溫降10度 9日恐有冷氣團

2018-03-04 09:41

楊照千金李其叡琴音吊觀眾 也想當演員

2018-03-04 16:27

巴黎時尚周／披毯取代包包！HERMÈS打造帥氣女裝

2018-03-04 13:51

小王子慶75周年 LeSportsac聯名包登場

2018-03-04 12:49

油價連2漲 估國內汽柴油每公升將漲0.1元

2018-03-04 06:03

四步驟 幫助爸媽和孩子調整對壓力的態度

2018-03-04 08:00

影／油價連2漲 下周汽柴油調升1角

2018-03-04 14:15

好誘人！台灣限定「蘋果派霜淇淋」 每日限量30份

2018-03-04 17:31

台鐵七堵汐止事故搶修完 影響1.4萬人

2018-03-04 08:50

今日星座運勢／雙魚 新的工作技能 帶來金錢自由

2018-03-05 00:00

去年9月墨強震受台助 今親手捐款予花蓮強震

2018-03-04 21:38

衝海島度假！ AirAsia促銷機票最低888元起

2018-03-04 14:15

「櫻花季」甜點比美！ 抹茶、鬆餅、派塔都吃得到

2018-03-04 15:41

周四、五高山有機會降雪

2018-03-04 18:33

泰格豪雅全球最貴智能表來了！謝欣穎「肖想」要戴走

2018-03-04 11:35

台灣首位！江振誠獲頒亞洲50最佳餐廳終身成就獎

2018-03-04 13:52

品嘗單純美味 日式豬排推「湯葉」料理

2018-03-03 18:28

春天素食料理 這樣做好好吃

2018-03-04 13:44

游泳泡湯完吹乾腰、膝蓋 防風濕痛

2018-03-04 13:44

80%海鮮完美比例套餐 晴山「壽司割烹」正式開放

2018-03-03 19:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top