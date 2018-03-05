北農又連休3天 農委會：不會再蔬菜爆量

2018-03-05 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱台北報導



受到台北農產運銷公司果菜拍賣市場在12天內2度連續休市3天，造成蔬菜採收卻無法銷售，雲林縣是國內蔬菜主要生產地區，影響甚深。 圖／雲林縣政府提供 分享 facebook

台北農產運銷公司二月廿四日起連休三天，上月廿七日開市後，卻發生蔬菜供應量暴增，不但交易價大跌，還有蔬菜滯銷。北農今起又將再連休三天，農委會昨指出，已要求北農比照農曆春節和颱風來襲規格提前展開因應，強調三月八日開市不會再發生蔬菜爆量情況。

農委會農糧署副署長蘇茂祥說，北農已有提出因應措施，目前預期不會再發生上次蔬菜爆量導致價格降低的狀況。農委會也指出，目前與台北市政府已有共識，未來不會再連休三天，影響蔬菜交易。