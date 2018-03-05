每5名就1人 醫師女力崛起

2018-03-05 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



女性醫師漸增，慕哲咖啡昨天舉行女醫咖啡日，邀請女醫師分享醫療職場上的性別生態與經驗。圖為醫師賴奕菁。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

醫界過去明顯「陽盛陰衰」，但衛福部統計，我國西醫師近五年性別比平均約五比一，每五名醫師就有一人是女性，醫師女力崛起中。女醫師協會分析，女性接受教育機會提升，不再被傳統觀念束縛，但仍有女醫擔心影響排班而不敢懷孕，或挺孕肚值夜班，呼籲醫院提供友善職場，別成為少子化幫凶。

女醫表現也不俗，例如整形外科名醫林靜芸是我國首位外科女醫師；眼角膜病變與近視雷射手術權威胡芳蓉建立台灣第一座國家眼庫；台大基因醫學部主任高淑芬代表台灣首次進到國際兒少精神科學會擔任要職等。

曾有人將醫師人力吃緊現象怪罪女醫變多，認為女醫偏好小兒科、復健科、內科系或五官科，不愛耗體力的外科，選擇執業地點也易遷就家庭，不愛留在忙碌的大醫院。

台灣女醫師協會理事長陳快樂說，女生選科別仍是以興趣為主，且想認真做事時，女生比男生更努力。且女醫相對男醫更溫柔體貼，過去各科確實會考量女醫會結婚生產，即使男女能力相同，還是先選男醫。

「醫療職場還是對女醫不夠友善。」醫勞盟理事、開業精神科診所賴奕菁舉例，有外科系招考明示只收男醫，或有醫院要求女醫當住院醫師期間不准結婚，專科受訓完前不准懷孕。另有男醫愛開黃腔，不重視女醫感受。

賴奕菁懷孕時每天挺著肚子查房、值夜班，一直做到生產前一天。當時所待的醫院沒哺乳室，脹奶時得躲在廁所擠奶。最難過的是，曾遇到主管出缺而爭取，但高層徵詢意願時卻跳過她，誤認她寧顧家、不願升等當主管。

陳快樂也說，少子化年代應是鼓勵懷孕，呼籲醫院公平聘用男女醫，若憂心人力會因女醫懷孕不能值夜班而短缺，就應多聘醫師才對。而且類似問題也可能出現在各大職業，政府應協助打造友善女性職場，才能讓女性不怕生養小孩。