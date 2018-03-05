醫師挺孕肚 「撐到開完刀才去生小孩」

2018-03-05 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



女性醫師漸增，慕哲咖啡昨天舉行女醫咖啡日，邀請女醫師分享醫療職場上的性別生態與經驗。圖為女醫師劉宗瑀。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

女醫在職場遇過不少趣事。台大眼科教授胡芳蓉笑說，過去經常遇到病人叫她小姐，她不會生氣，但會糾正「我是醫師，我幫你找護理師來。」

胡芳蓉的先生是台大醫學院長張上淳，二人互相協助體諒。她說，兩性平權，適當分配家庭工作，日子才輕鬆。

整形外科名醫林靜芸說，曾遇病人向院長抱怨醫師都沒去看他，但有二名護士每天會關心他，「其實其中一名『護士』就是我！」而外科訓練過程須幫男患者導尿，每次握住患者生殖器，對方一定勃起。她大笑：「還好晚熟，搞不懂就不尷尬。」

林靜芸懷第一胎時，挺孕肚為患者開刀，手術完發現破水，趕緊向同事說「我要去生小孩」。第二胎也開刀到最後一刻才去生產。她的先生是亞東醫院長林芳郁，兩人工作繁忙，曾把孩子帶去醫院跟著她查房，或周末去醫學會開會。

台大醫院基因醫學部主任高淑芬在擔任總醫師時結婚，等當完主治醫師第一年結束後才懷孕。

「我懷孕或坐月子也忙著寫論文。」高淑芬說，就算再忙也不會把孩子丟下，赴美念書時把二個還沒上小學的孩子帶在身邊，「現在不敢回想當時慘狀。」

高淑芬門診曾遇過一名想割腕的孩子，得知醫師爸媽把孩子丟給阿公阿嬤照顧，回家只會看成績，成績太差就罵「醫師小孩怎麼考這麼爛？」其實男女醫不能因工作就不管小孩。她鼓勵女醫生育，但準備好再生。

醫勞盟理事賴奕菁說，當媽媽後每天都像在打仗，顧小孩、看診、查房、進修、寫論文；孩子曾得腸病毒，因無法臨時請假，只好把醫院值班室暫當托兒處。