產量增、需求低 蔬果年後價跌

農曆年後蔬菜產量暴增、菜價崩跌。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook 農曆年前天氣冷颼颼，年後氣溫持續回升，也促進蔬菜生長，使產量暴增、菜價崩跌；水果類則因年後需求量低，導致市場狀況普遍不佳，棗子、柑橘類價位也下跌約2成。

因價格跌，有果農開放滿園橘子讓民眾免費摘，不到2天2萬多斤全摘完。

台中果菜市場指出，農曆年前寒流來襲，使蔬菜生長速度慢，供應量少、價格自然看俏；過年期間氣候持續回溫至今，天氣炎熱刺激作物生長，縮短採收時間，產量比年前增加5至6成，產量增多也使菜價崩跌，高麗菜、花椰菜、包心白菜等都價跌2至3成。

年後水果價格也呈現低迷，因為年前民眾需要拜拜或送禮，年後需求量減少，價位自然便宜。

台中果菜市場表示，年後棗子產量雖減少3成，但價格不漲反降，下跌2成左右；柑橘類同樣價跌2成；蓮霧則小跌5%。陳姓消費者說：「年前買了一堆柑橘還未消化完，暫時不會再買。」

「為了不要浪費樹上好吃的橘子，新竹縣峨眉王先生邀請民眾即日起至3月11日免費到峨眉柑心園幫忙採橘樂，需自備袋子」，這幾天通訊軟體瘋傳一則到新竹峨眉免費採桶柑的訊息，峨眉柑心園業者表示，訊息從3月2日發出到4日為止，2萬多斤的桶柑已經被熱情民眾採光光。

業者表示，3月12日開始修剪樹 ，要把樹上所有桶柑都摘下，為了不浪費自家辛苦種植的桶柑，原本預計3月2日起開放至3月11日，讓民眾自備袋子體驗免費採桶柑；沒想到網路快速傳播，電話也接到手軟，短短2天就將桶柑採光了。業者表示，桶柑修剪樹枝後，重新發芽、開花、結果，下次熟成時，才會有好吃的桶柑，也期待明年再相見。

聖女小番茄、橙蜜香小番茄受氣候影響不大，年後價格均上漲12%，但玉女小番茄則因年前天氣寒冷，致生長速度慢，年後回暖，產量增加約3成，價位也從年前每公斤200元，現在下滑到120元至150元之間。

「過年前後氣溫變化大，打亂小番茄價格！」種植玉女小番茄10多年的吳姓果農說，小番茄是連續採收作物，平均45天可以採收，但年前氣溫低，生長期拉長到50天方可採收，年後升溫，40天小番茄就熟成可採收，產量增加，價格自然少了一大半。