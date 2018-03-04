親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

去年9月墨強震受台助 今親手捐款予花蓮強震

2018-03-04 21:38聯合報 記者林良齊╱即時報導

去年9月墨西哥發生規模7.1強震，13國慈濟志工前往當地進行勘災，舉辦10場發放與義診，而2月初台灣花蓮發生強震，墨西哥重災區鄉親得知後也紛紛捐款盡心力，今天14名墨西哥慈濟志工親手呈給證嚴法師，表達來自墨西哥對台灣花蓮地震的祝福與感恩。

自2017年12月初開始，慈濟在墨西哥協助震災進行發放1萬多戶、義診5千多人次，並在當地帶出有心持續投入的慈濟志工。

今天在花蓮靜思精舍，墨西哥慈濟志工獻給證嚴法師來自墨國民眾捐給花蓮地震的捐款。儘管墨西哥災區仍在重建中，當鄉親聽到是幫助過他們的臺灣發生地震，感同身受並將身上的錢投到竹筒裡。墨國志工羅德哥也說，9成捐款是來自受慈濟幫助的災民。

當墨國志工將捐款呈獻給證嚴法師時，證嚴法師表示，這是愛的接力、善的循環形成的蝴蝶效應，即使是零錢，這銅板如同慈濟52年前創辦時，家庭主婦每天存下的5毛買菜錢，匯合點滴力量、方向正確，就能啟動善念發揮大力量。

協助慈濟在當地接觸政府的阿薩表示，慈濟所有的事都讓他感動，這種真愛沒有界限，也不分宗教、種族、地位，我學習到縮小自己、用心付出、相信別人，儘管不同語言，但是我們心裡都能溝通。

慈濟基金會表示，慈濟援助的理念，除了親自了解受災者的需求、親手發放，也在當地人心中撒下愛的種子，這份愛的漣漪，在台灣花蓮發生地震後，反饋到臺灣，印證「愛」，是世界共通的語言。

墨西哥慈濟志工今天捐贈慈濟基金會來自墨國民眾予花蓮地震的捐款。圖／慈濟基金會提供
墨西哥慈濟志工今天捐贈慈濟基金會來自墨國民眾予花蓮地震的捐款。圖／慈濟基金會提供
分享

慈濟墨西哥法師
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

產量增、需求低 蔬果年後價跌

2018-03-04 22:48

北農又連休3天 農委會：不會再蔬菜爆量

2018-03-05 00:07

醫師挺孕肚 「撐到開完刀才去生小孩」

2018-03-05 00:07

每5名就1人 醫師女力崛起

2018-03-05 00:07

獨／醫師女力崛起 每5名醫師就有一人是女性

2018-03-04 19:31

獨／「我們不是小姐！」 女醫師的真情告白

2018-03-04 19:31

春天到了 第一聲春雷報到

2018-03-04 18:33

周四、五高山有機會降雪

2018-03-04 18:33

3月春風起 西部紅害僅高屏免疫

2018-03-04 18:25

影／鋒面接連報到 周一晚上起氣溫溜滑梯

2018-03-04 17:49

北農明再休市3天 農委會：這次不會再蔬菜爆量

2018-03-04 17:46

紅害等級空汙 籠罩台南以北

2018-03-04 17:09

分泌物和平時不同 18歲少女警覺揪癌

2018-03-04 16:40

周四變天 北部低溫13度

2018-03-04 14:28

影／油價連2漲 下周汽柴油調升1角

2018-03-04 14:15

快加油！ 油價明起調漲0.1元

2018-03-04 14:01

他車禍後 才發現肝腫瘤

2018-03-04 13:44

游泳泡湯完吹乾腰、膝蓋 防風濕痛

2018-03-04 13:44

春天素食料理 這樣做好好吃

2018-03-04 13:44

甩油過了頭 視力變得好模糊

2018-03-04 13:44

熱檸檬水抗癌是假的 營養師解惑

2018-03-04 13:09

2萬多斤採光光 新竹供免費採橘簡訊還在傳

2018-03-04 13:00

衛生紙漲價成定局？ 通路端：正洽談推出時機

2018-03-04 12:54

影／台灣燈會賞燈必看！百萬根牙籤拼黏成動物毛皮

2018-03-04 10:02

6日雙北高溫降10度 9日恐有冷氣團

2018-03-04 09:41

賞燈健行逛到「鐵腿」？中醫三招舒緩痠痛

2018-03-04 08:54

台鐵七堵汐止事故搶修完 影響1.4萬人

2018-03-04 08:50

偏南風暖洋洋 中南部高溫上看32度

2018-03-04 08:50

油價連2漲 估國內汽柴油每公升將漲0.1元

2018-03-04 06:03

今高溫上看32度 明起兩波冷空氣接力周五低溫11度

2018-03-04 04:57

凌晨1時35分花蓮規模4.6地震 太魯閣震度達5級

2018-03-04 01:44

七堵電車線故障影響1萬4千人、延誤62列次 台鐡道歉

2018-03-04 00:30

台鐵受困200餘乘客接駁七堵站 西正線仍斷

2018-03-03 23:32

台鐵七堵站電車線掉落 200餘旅客受困2小時、影響上萬人

2018-03-03 22:57

植牙好還是假牙好？先了解植牙是什麼

2018-03-02 15:00

膀胱雞、酥皮湯、脆鱗魚排經典菜式 是他近一甲子的創新

2018-03-02 10:38

蔗糖、蜂蜜和黑糖誰營養？比來比去的真相原來是…

2018-03-02 08:00

如何改善那些口紅無法掩蓋的真相

2018-03-01 11:03

哈雷新春福袋 50.9萬Street Rod帶回家

2018-02-13 13:49
看更多

熱門文章

獨／「我們不是小姐！」 女醫師的真情告白

2018-03-04 19:31

影／鋒面接連報到 周一晚上起氣溫溜滑梯

2018-03-04 17:49

今高溫上看32度 明起兩波冷空氣接力周五低溫11度

2018-03-04 04:57

衛生紙漲價成定局？ 通路端：正洽談推出時機

2018-03-04 12:54

甩油過了頭 視力變得好模糊

2018-03-04 13:44

分泌物和平時不同 18歲少女警覺揪癌

2018-03-04 16:40

春天到了 第一聲春雷報到

2018-03-04 18:33

熱檸檬水抗癌是假的 營養師解惑

2018-03-04 13:09

2萬多斤採光光 新竹供免費採橘簡訊還在傳

2018-03-04 13:00

影／台灣燈會賞燈必看！百萬根牙籤拼黏成動物毛皮

2018-03-04 10:02

獨／醫師女力崛起 每5名醫師就有一人是女性

2018-03-04 19:31

賞燈健行逛到「鐵腿」？中醫三招舒緩痠痛

2018-03-04 08:54

大啖日本和牛！ 牛角3月8號前推限量優惠290元

2018-03-02 18:22

周四變天 北部低溫13度

2018-03-04 14:28

4百年古老鐘聲相伴 星巴克「小江戶川越」門市3月登場

2018-03-04 17:30

日本棋聖王立誠對上台灣「小黑嘉嘉」 棋友興奮追星

2018-03-04 11:53

他車禍後 才發現肝腫瘤

2018-03-04 13:44

告別周一症候群 咖啡店祭「買咖啡送藍莓貝果」

2018-03-04 17:32

襯衫、針織最百搭 春季就是要輕薄又保暖

2018-03-04 14:44

北農明再休市3天 農委會：這次不會再蔬菜爆量

2018-03-04 17:46

6日雙北高溫降10度 9日恐有冷氣團

2018-03-04 09:41

楊照千金李其叡琴音吊觀眾 也想當演員

2018-03-04 16:27

巴黎時尚周／披毯取代包包！HERMÈS打造帥氣女裝

2018-03-04 13:51

小王子慶75周年 LeSportsac聯名包登場

2018-03-04 12:49

油價連2漲 估國內汽柴油每公升將漲0.1元

2018-03-04 06:03

四步驟 幫助爸媽和孩子調整對壓力的態度

2018-03-04 08:00

影／油價連2漲 下周汽柴油調升1角

2018-03-04 14:15

好誘人！台灣限定「蘋果派霜淇淋」 每日限量30份

2018-03-04 17:31

台鐵七堵汐止事故搶修完 影響1.4萬人

2018-03-04 08:50

今日星座運勢／雙魚 新的工作技能 帶來金錢自由

2018-03-05 00:00

去年9月墨強震受台助 今親手捐款予花蓮強震

2018-03-04 21:38

衝海島度假！ AirAsia促銷機票最低888元起

2018-03-04 14:15

「櫻花季」甜點比美！ 抹茶、鬆餅、派塔都吃得到

2018-03-04 15:41

周四、五高山有機會降雪

2018-03-04 18:33

泰格豪雅全球最貴智能表來了！謝欣穎「肖想」要戴走

2018-03-04 11:35

台灣首位！江振誠獲頒亞洲50最佳餐廳終身成就獎

2018-03-04 13:52

品嘗單純美味 日式豬排推「湯葉」料理

2018-03-03 18:28

春天素食料理 這樣做好好吃

2018-03-04 13:44

游泳泡湯完吹乾腰、膝蓋 防風濕痛

2018-03-04 13:44

80%海鮮完美比例套餐 晴山「壽司割烹」正式開放

2018-03-03 19:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top