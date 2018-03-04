去年9月墨強震受台助 今親手捐款予花蓮強震

2018-03-04 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



去年9月墨西哥發生規模7.1強震，13國慈濟志工前往當地進行勘災，舉辦10場發放與義診，而2月初台灣花蓮發生強震，墨西哥重災區鄉親得知後也紛紛捐款盡心力，今天14名墨西哥慈濟志工親手呈給證嚴法師，表達來自墨西哥對台灣花蓮地震的祝福與感恩。

自2017年12月初開始，慈濟在墨西哥協助震災進行發放1萬多戶、義診5千多人次，並在當地帶出有心持續投入的慈濟志工。

今天在花蓮靜思精舍，墨西哥慈濟志工獻給證嚴法師來自墨國民眾捐給花蓮地震的捐款。儘管墨西哥災區仍在重建中，當鄉親聽到是幫助過他們的臺灣發生地震，感同身受並將身上的錢投到竹筒裡。墨國志工羅德哥也說，9成捐款是來自受慈濟幫助的災民。

當墨國志工將捐款呈獻給證嚴法師時，證嚴法師表示，這是愛的接力、善的循環形成的蝴蝶效應，即使是零錢，這銅板如同慈濟52年前創辦時，家庭主婦每天存下的5毛買菜錢，匯合點滴力量、方向正確，就能啟動善念發揮大力量。

協助慈濟在當地接觸政府的阿薩表示，慈濟所有的事都讓他感動，這種真愛沒有界限，也不分宗教、種族、地位，我學習到縮小自己、用心付出、相信別人，儘管不同語言，但是我們心裡都能溝通。