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獨／「我們不是小姐！」 女醫師的真情告白

2018-03-04 19:31聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

過去醫師男多女少，讓身為「稀有動物」的女醫在職場遇過不少笑話。台大眼科教授胡芳蓉笑說，她的執業生涯上，經常遇到病人叫她小姐，她不會生氣，但會糾正「我是醫師，我再幫你找護理師來。」

整形外科名醫林靜芸說，民國60年代，她曾被院長叫去問話，原因是有病人抱怨醫師都沒去看他，但有二名護士對他特別好，每天會關心他，「其實其中一名『護士』就是我啊！」

林靜芸是我國第一位外科女醫師。她說，外科女醫的訓練過程，當然也會被叫去幫男患者導尿，但每次握住患者生殖器，對方一定勃起。她一邊回憶一邊大笑：「還好我天生成熟得晚，搞不懂所以不會尷尬。」

林靜芸有2名兒女。她說，外科手術經常一站就是好幾個小時，懷第一胎時，挺著孕肚為一名年輕男孩急救開刀，手術完發現破水，趕緊向同事宣布「我要去生小孩」。第二胎更是手術開刀到破水最後一刻才去生產。

台大基因醫學部主任高淑芬是兒少精神科權威。她說，她在擔任總醫師時結婚，等當完主治醫師第一年結束後才懷孕，「因我不想因生育錯過任何課程。」

「但懷孕或坐月子，我也是忙著寫論文。」高淑芬說，腦袋不動會生鏽，而她就算工作或學業再忙也不會把孩子丟下，赴美念書時把2個還沒上小學的孩子帶在身邊。但因睡眠不足，每個月掛病號，「累到現在不敢回想當時慘狀。」

醫勞盟理事賴奕菁也說，當媽媽後每天都像在打仗，顧小孩、看診、查房、進修、寫論文，累到欲哭無淚。因先生也是醫師，為接送孩子，夫妻倆排班一定要錯過；孩子曾得腸病毒，因無法臨時請假，只好把醫院值班室暫當托兒處。

高淑芬門診曾遇過1名想割腕的孩子，孩子爸媽也是醫師。她詢問發現，醫師爸媽把這名孩子丟給阿公阿嬤照顧，回家只會看成績，成績太差就罵「醫師小孩怎麼考試這麼爛？」

高淑芬說，男女平等，男女醫都應盡家庭責任，不能因有工作就不管小孩，或有家庭就把工作丟給他人。她鼓勵女醫生育，但建議準備好再生，包括家庭分工，如何不影響專科訓練等。

高淑芬說，她先生也是醫師，但孩子愛跟她，所以她讀書、寫論文、演講都會帶著孩子，身教大於言教，兒女也愛看書，尤其是現就讀台大醫學系的女兒，一年可讀80本英文小說，還開立「阿芳來說書」粉絲團，擁有許多粉絲。

林靜芸的先生是亞東醫院院長林芳郁，2人工作也十分繁忙。她說，她的育兒術是把孩子帶去醫院跟著她查房，或周末去醫學會開會，讓兒女知道父母在忙什麼。兒子曾說：「媽，妳報告的時候看起來真神」，讓她聽了很開心。

胡芳蓉說，她先生、台大醫學院長張上淳對她很好，2人互相協助體諒，只要她隔天要上刀、需要好睡眠，先生就會跟小孩睡；有家庭活動，1人能處理，就不一定要2人出席。「兩性平權，本就該適當切割工作，日子才能輕鬆多。」

林靜芸表示，醫師是她終生志業，雖然辛苦，不過能比一般女性能獲更多健康資訊。賴奕菁也認為，醫師是好職業，但女醫要記得照顧自己，自己的生活很重要，「別讓專業助人者反而失去自己健康。」

整形外科名醫林靜芸。　圖／報系資料照
整形外科名醫林靜芸。　圖／報系資料照
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台大眼科教授胡芳蓉推動建置台灣國家眼庫。 圖／報系資料照
台大眼科教授胡芳蓉推動建置台灣國家眼庫。 圖／報系資料照
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台大基因醫學部主任高淑芬（左）讀書、寫論文、演講都帶著孩子，身教大於言教讓女兒（...
台大基因醫學部主任高淑芬（左）讀書、寫論文、演講都帶著孩子，身教大於言教讓女兒（右）也愛讀書，一年可讀80本英文小說，還開立「阿芳來說書」粉絲團，擁有許多粉絲。　圖／高淑芬提供
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兒少精神科權威、台大基因醫學部主任高淑芬。 圖／高淑芬提供
兒少精神科權威、台大基因醫學部主任高淑芬。 圖／高淑芬提供
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醫師台大手術
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