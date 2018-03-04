草草戲劇節10年 跨越隔閡尋回互助精神

2018-03-04 19:48 中央社 台北4日電



「透過戲劇節，我們找到帶領青少年戲劇創作的模式，重現傳統農村住很遠、心很近，庄頭要做事，大家袖子捲起一起做的跨越一切的精神」，面對創立10年的草草戲劇節，創辦人汪兆謙如此說。

草草戲劇節是嘉義在地阮劇團創辦的活動，從2009年起，每年初春三月，針對嘉南一帶熱愛戲劇活動的青少年與在地居民，推出結合戲劇與舞蹈演出、戶外表演、市集、講座、影展等多元活動的大型戲劇節。

今年適逢草草戲劇節10週年，阮劇團團長汪兆謙說，這是劇團的大年，劇團以「拾圓」為主題，在17、18日與24、25日，共兩個週末，在嘉義縣表演藝術中心園區推出影展、市集等系列活動。

今年戲劇節共有青少年劇場、草草OFF、草草開唱、草草影展、草草講堂、草草市集等六大項目，結合在地學子、商家、獨立書店與社團等單位，總計超過上百場的戶外演出與活動，另有青少年劇作「拾圓」，由阮劇團副團長陳盈達擔任總導演，率領30位素人青少年集體創作、以自己的生命故事編創演出粉墨登台。

當年啟動藝術節，汪兆謙懷抱著一個精神，打開劇場，讓藝術家走出去，請民眾走進來，所有人都是在一起的，沒有誰高尚或誰不一樣，接近藝術，沒那麼困難；於是，草地上有各式的演出，講座活動裡有小小孩跟藝術工作者一起討論對話，甚至，不同國家的參與者、不同領域的工作者也一起交流歡笑。

以今年為例，藝術節除了串聯在地的書店一起參與活動，更邀請一群下班後會聚在一起練習武術的印尼移工們表演武術；汪兆謙說，台灣人長久以來只習慣看熟悉的事物，一直在同溫層，這些移工朋友其實一直都在我們身邊，只是我們關注太少，這次希望大家能彼此交流，也交個朋友。

回首10年，草草戲劇節一開始只是幾個高中戲劇社團的聯演，觀眾人數不過2、3百人，直到去年，已有上百場的演出與活動在戲劇節展開，參與人數逼近8000人。而此刻，汪兆謙將挑戰另一件事：參與者需繳交入園費新台幣100元。

汪兆謙說，過去幾年在園區的戲劇節活動，除了欣賞劇場內的演出需要付費購票，其餘都是免費，他認為，經過這些日子的努力，嘉義觀眾不再視進劇場為畏途，是時候開始推廣軟性文化財也需付費的觀念。

汪兆謙是土生土長的嘉義人，直到大學才北上求學，最後仍選擇回家鄉創團。

他說，自己的故鄉不是首都台北，甚至連二線城市都不是，但台灣正處在一個世代交替的關口，是許多領域與觀念的新舊轉換交接點，一個鄉下的劇團，一直想翻轉的，其實是「話語權並非都得在都會」，也許，下一波的能量就在非都會地帶。