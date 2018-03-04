影／鋒面接連報到 周一晚上起氣溫溜滑梯

2018-03-04 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游昌樺 ╱即時報導



周休二日的好天氣，從明天周一開始就有變化了，受到鋒面前緣影響，北部跟東半部周一中午開始，將會下起陣雨或雷雨，但也可以改善這兩天空品不佳的現象，不過本周氣溫呈現階梯式下滑，最冷的時間將會是在周五跟周六清晨，北部預估空曠地區將可能只有11度。

趁著周末又有台北燈節活動，不少民眾來到西門町感受元宵節氣氛，連續兩天北台灣受到偏南風影響天氣穩定溫暖，台北白天最高溫甚至來到28度。

氣象局預報員劉沛滕：「到了周一中午左右開始，因為受到鋒面前緣的關係，北部跟東半部會轉變成陣雨或雷雨的天氣。」

但有一好沒兩好，雖然有好天氣，但受到擴散效應不佳影響，西半部空氣品質不佳，空氣灰濛濛，全台大多還是處於橘色警戒，不過已經稍微比前一天周六，全台41個測站紅害好轉些，預計要等到5日鋒面報到後，才可望改善

氣象局表示，周一晚上將明顯變天，一周氣溫將是階梯式下滑。

氣象局預報員劉沛滕：「最冷的時間點會是禮拜五跟禮拜六的清晨，北部的低溫會來到13度左右，局部空曠地區，甚至可能只有11度。」