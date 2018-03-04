北農明再休市3天 農委會：這次不會再蔬菜爆量

2018-03-04 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



北農產運銷公司自（24日）連休3天，2月27日開市後，發生蔬菜供應量暴增，不但交易價大跌，還有蔬菜滯銷。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北農產運銷公司自初九（24日）天公生連休3天，2月27日開市後，發生蔬菜供應量暴增，不但交易價大跌，還有蔬菜滯銷。明天開始北農又即將再度連休3天，農委會指出，已要求北農比照農曆春節和颱風來襲規格提前展開因應，8日開市不會再發生蔬菜爆量情況。

農委會農糧署副署長蘇茂祥指出，北農已經有提出因應措施，會在周四開市時交易，目前預期周四不會再發生上次蔬菜爆量導致價格降低的狀況。

農委會也指出，目前台北市政府已經有共識，未來不再連休3天，影響蔬菜交易。