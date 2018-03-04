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漁工僱主配合入境採檢 高雄攔阻登革熱入侵

2018-03-04 19:17中央社 高雄4日電

高雄市衛生局今天表示，最近接獲境外移入登革熱確診個案及疑似個案各一例，都是漁工僱主配合入境採檢奏效，成功攔阻登革熱病毒入侵社區。

衛生局1日接獲高市今年第4例境外移入登革熱確診病例，個案為一名菲律賓籍男性漁工，2月27日自高雄國際機場入境後，當天配合衛生局外籍勞漁工採檢計畫，由雇主主動協助帶至醫院採檢，現場量測體溫攝氏37.9度，經登革熱快篩檢驗為陽性，隨即收治住院治療，3月1日經中央判定為登革熱確診個案。

衛生局3月2日另接獲境外移入快篩陽性登革熱疑似個案，個案為40多歲的印尼籍男船員，1月28日至3月1日返回印尼休假，3月1日自高雄機場入境，出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、咳嗽等疑似登革熱症狀，經疾病管制署機場檢疫人員檢驗為登革熱病毒陽性反應，隨即轉介至醫院住院隔離，但3月2日經中央檢驗結果為陰性個案，預計3月8日進行二採檢驗。

衛生局指出，這2例個案經疫情調查研判應於東南亞活動遭病媒蚊叮咬而感染，由於漁工僱主配合入境採檢，並經防疫團隊第一時間採檢及安排住院治療，兩人返台後都未進入社區，有效阻絕境外登革熱病毒入侵高雄風險。

衛生局表示，高雄擁有國際空港、商港，返鄉探親、出國旅遊及商務往來頻繁，疫病流行風險相對較其他縣市高，目前東南亞登革熱及茲卡感染症疫情持續蔓延，將持續加強邊境檢疫工作，加以防疫。

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